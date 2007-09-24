هفتمین جشنواره سراسری سرود رضوی در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ارسلان سبحانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: این جشنواره با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی ونیز شناسایی، معرفی و تجلیل از پدید آورندگان آثار فرهنگی و هنری مرتبط با سیره رضوی بر پا می شود.

وی اظهار داشت: این جشنواره در دو بخش محلی و کلاسیک ویژه گروههای سرود دانش آموزی و آزاد است.

مدیر اجرایی هفتمین جشنواره سراسری سرود رضوی ادامه داد: سروده ها بایستی بر روی لوح فشرده ( سی دی ) یا نوار ویدئویی بزرگ vhs ضبط گردیده و به دبیرخانه ارسال کنند.

سبحانی با بیان اینکه آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره سرود رضوی 20 مهرماه جاری است، افزود: علاقه مندان می توانند آثار خود را به نشانی مشهد میدان طالقانی ( احمد آباد ) بلوار شهید کلاهدوز ، کلاهدوز 21 سازمان دانش آموزی خراسان رضوی ارسال کنند .

وی تصریح کرد: هفتمین جشنواره سراسری سرود رضوی 28 تا 30 آبان ماه سال جاری در مشهد مقدس با حضور گروه های سرود برگزیده برگزار می شود.

358 گروه سرود سال گذشته در ششمین جشنواره سراسری سرود رضوی شرکت کردند.