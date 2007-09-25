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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۰۹

اساسنامه کمیته مربیان والیبال تصویب می شود

اساسنامه کمیته مربیان والیبال تصویب می شود

کمیته مربیان فدراسیون والیبال با هدف بررسی و تصویب اساسنامه خود دوشنبه آینده تشکیل جلسه می دهد.

حسین مهران پور رئیس کمیته مربیان فدراسیون والیبال ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: از زمان تشکیل این کمیته تا به امروز بسیاری از فعالیت های خود را بر اساس توافقاتی که به صورت شفاهی با رئیس فدراسیون حاصل شده بود انجام داده ایم و هیچ قانون مکتوب شده ای برای آن ها نداشتیم.

وی افزود: اما به دنبال رایزنی های انجام شده هفته آینده نشستی را با حضور تمام اعضای خود برگزارمی کنیم تا پس از مرور آئین نامه و رفع نواقص موجود آن را  برای تصوب به هیئت رئیسه ارسال کنیم و بدین ترتیب تمام فعالیت های خود را قانونمند کنیم.

مهران پورخاطرنشان کرد: در صورت تصویب اساسنامه، کمیته مربیان از این پس می تواند به طور مستقیم در انتخاب اعضای کادر فنی تیم های ملی نقش مستقیم داشته  باشد و دربسیاری از موارد دیگرهم با فدراسیون رابطه تنگاتنگ برقرار کند.

رئیس کمیته مربیان فدراسیون والیبال اظهارداشت: بررسی کلاس مربیگری درجه یک بین المللی و تعداد تیم های شرکت کننده دراین کلاس یکی دیگر از مواردی است که باید درجلسه هفته آینده به آن رسیدگی کنیم.   

کد مطلب 557968

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