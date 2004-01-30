سويتكوويچ: اگر ايران نشد به روسيه مي روم

به گزارش خبرنگار "مهر" وي كه از بازار مشهد هم سوغاتي زيادي خريداري كرده است، گفت: در نخستين فرصت خانواده ام را هم به مشهد خواهم آورد تا همه چيز را از نزديك ببينند.

وي درباره مشاهدات خود در شيروان گفت: محمد عمده غياثي پاسور تيم قند شيروان قدرتي و به سبك اروپاييان پاس ميدهد و در تيم قند بازيكناني هم مثل ايرج مظفري خو ضربه مي زنند. اشتباه مربي برق در تعويض و حميد صادقي و آوردن شهريار بهرامي را يكي از دلايل باخت اين تيم مي دانم .

وي در پاسخ پرسش خبرنگار "مهر" كه آيا در ايران ماندني خواهد بود يا نه گفت: تا حدود زيادي به توافق رسيده ايم اما اگر بر سر مبلغ دستمزد به نقطه مشترك نرسيم و به اختلاف نظرهاي موجود بر طرف نشود، پيشنهاد يك تيم روسي را خواهم پذيرفت و به مسكو خواهم رفت.