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۱۰ بهمن ۱۳۸۲، ۱۱:۵۷

سويتكوويچ: اگر ايران نشد به روسيه مي روم

سوتيكوويچ ، مربي اهل صربستان و مونته نگر و كه براي تماشاي ديدار تيم هاي واليبال قند شيروان و برق تهران به خراسان رفته بود ، در حرم مطهر امام هشتم شيعيان مجذوب عظمت و روحانيت اين مكان مقدس شد و معماري بارگاه امام رضا (ع) را بسيار جالب توجه خواند.

به گزارش خبرنگار "مهر" وي كه از بازار مشهد هم  سوغاتي زيادي خريداري كرده است، گفت: در نخستين فرصت خانواده ام را هم به مشهد خواهم آورد تا همه چيز را از نزديك ببينند.
وي درباره مشاهدات خود در شيروان گفت: محمد عمده غياثي پاسور تيم قند شيروان قدرتي و به سبك اروپاييان پاس ميدهد و در تيم قند بازيكناني هم مثل ايرج مظفري خو ضربه مي زنند. اشتباه مربي برق در تعويض و حميد صادقي و آوردن شهريار بهرامي را يكي از دلايل باخت اين تيم مي دانم .
وي در پاسخ پرسش خبرنگار "مهر" كه آيا در ايران ماندني خواهد بود يا نه گفت: تا حدود زيادي به توافق رسيده ايم اما اگر بر سر مبلغ دستمزد به نقطه مشترك نرسيم  و به اختلاف نظرهاي موجود بر طرف نشود، پيشنهاد يك تيم روسي را خواهم پذيرفت و به مسكو خواهم رفت.

کد مطلب 55797

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