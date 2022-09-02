دولت برای کاهش تورم و مقابله با گرانی ها تلاش جدی کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین نوری همدانی ظهر جمعه در دیدار وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: باید برای کاهش تورم و همچنین مقابله با گرانفروشی ها تلاش جدی صورت گیرد.

مرجع تقلید شیعیان گفت: قیمت کالاها لحظه ای گران می شود و متاسفانه شاهد کاهش قیمت ها هم نیستیم که این امر موجب شده مردم شرایط سختی را داشته باشند.

آیت الله نوری همدانی بیان داشت: اینکه تحریم های دشمنان بر شرایط اقتصادی موجود بی تاثیر نبوده غیر قابل انکار است؛ اما این امر

نباید بهانه‌ای باشد برای اینکه ما نتوانیم قیمت کالاها را کنترل کنیم و تورم را سامان دهیم.

استاد برجسته حوزه علمیه قم بیان داشت: اگر بخواهیم در برابر توطئه دشمنان در این شرایط اقتصادی در امان باشیم باید کشور در زمینه های مختلف به خودکفایی برسانیم چرا که اگر خودمان بتوانیم نیازهای کشور را تهیه و تولید کنیم در این صورت تحریم های دشمنان نمی تواند در این زمینه اثر گذر باشد

این مرجع تقلید با بیان اینکه مردم رکن اصلی در نظام اسلامی به شمار می‌رود افزود: باید تلاش کرد تا مردم راضی باشند و هرگاه مردم از عملکرد مسئولین رضایت داشتند در این صورت می توان گفت که کارها به درستی انجام شده است.

آیت الله نوری همدانی بیان داشت: مردم باید از شرایط زندگی اظهار رضایت داشته باشند اما گاهی می‌بینیم که آنان برای خرید یک کیلو میوه هم در سختی هستند.

وی با بیان اینکه دولتمردان باید با مردم صادقانه رفتار کنند افزود: با دلسوزی و همچنین رفتار صادقانه با مردم می توان کار های کشور را به پیش برد.

مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه دشمنان اسلام و صهیونیست ها نمی خواهند که اسلام گسترش یابد افزود: مسئولان کشور باید در راستای رونق اقتصادی برنامه ریزی داشته باشند

آیت الله نوری همدانی افزود: خدمت به مردم بسیار دارای جایگاه مهمی است و مسئولین باید بدانند که این مسئولیت امروز امانتی در دست آنهاست که باید از آن به درستی صیانت کنند.