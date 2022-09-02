به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمعه یزد با اشاره به در پیش بودن سفر اربعین اظهار داشت: در روایات آمده که ملائکه آنها را حفظ می کنند اما علاوه بر آثار معنوی، پیاده روی اربعین یک حرکت بزرگ سیاسی و اجتماعی نیز به شمار می رود.

وی با بیان اینکه پیاده روی اربعین عامل انسجام مسلمین است، افزود: این حرکت بزرگ مردمی که هیچ گروه و حزب و تشکیلات و دولتی نمی تواند آن را به خودش منتسب کند، کاملاً الهی و به عشق امام حسین (ع) است.

ناصری با بیان اینکه هرکس مرید امام حسین (ع) باشد، خدا آنها را نجات خواهد داد، عنوان کرد: پیاده روی اربعین از نظر جهانی نیز آثار بسیاری دارد و اتحاد شیعه و جهانی شدن عشق به امام حسین (ع) را در تمام دنیا به نمایش می گذارد.

امام جمعه یزد یادآور شد: اربعین، جهانی شدن آرمان های امام حسین، جهانی شدن آرمان های انقلاب اسلامی و جهانی شدن حرکت یاوران حسینی را به دنبال دارد و می تواند عده بسیاری را از مسیر فساد و بی خدایی باز گرداند.

وی عنوان کرد: اربعین، دنیا را تکان می دهد و خوبی ها آشکار می شود و امیدواریم همه افرادی که در این مراسم حضور می یابند، باید حرمت امام حسین (ع) را نگه داریم و با اعمال و رفتار و گفتارمان، محبت اهل بیت و امام حسین (ع) را در روح همگان بدمد.

مراقب بدعت گذاری در آیین عزاداری باشیم

ناصری با اشاره به اینکه عده ای که از مراسم اربعین جا مانده اند و موفق نشدند در ایام اربعین در کربلا باشند، مراسمی به عنوان جا ماندگان اربعین برگزار می کنند، افزود: به نظر من به جای این حرکت، دسته‌جات عزاداری ترتیب دهید و در روز اربعین نیز مانند روزهای تاسوعا و عاشورا عزاداری کنید و اجازه ندهید خناسان از برخی حرکت ها، سوء استفاده کنند و به واسطه آن، عشق خالصانه به امام حسین (ع) را به تمسخر بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه باید مراقب باشیم بدعت گذاری نداشته باشیم، بیان کرد: برای پیاده روی کربلا، جایگزین درست نکنید.

امام جمعه یزد همچنین با اشاره به روز تعاون گفت: اگر تعاونی ها خوب کار کنند، معتقدم که بیکاری های ما پایان می یابد اما متاسفانه به نظر می رسد سرمایه گذاران و کارآفرینان، علاقه ای به کار تعاملی یا شراکت دارند.

وی عنوان کرد: باید تعاون و همکاری و همدلی را ترویج دهیم و با دوری از خصلت های ناپسند، هم به پایان یافتن بیکاری در جامعه کمک کنیم و هم مروج تعاون و هماهنگی باشیم.

لزوم آموزش و حمایت از تعاونی ها

خطیب جمعه یزد یادآور شد: امام موسی صدر، مروج فرهنگ تعاون بود زیرا وقتی دید، شیعیان در رنج و زحمت هستند، اقدام به تشکیل تعاونی هایی کرد و شیعیان را به کار گرفت و به شیعیان عزت بخشید و این اقدام توسط شهید بهشتی نیز در اوایل انقلاب انجام شد و اکنون نیز زمان آن رسیده که این شکل از کارآفرینی و اشتغالزایی دوباره ترویج شود.

وی افزود: اگر آموزش و طبقه بندی و حمایت از تعاونی ها وجود داشته باشد، هم تعاونی ها رونق می یابد و گسترش می یابند و هم اشتغال افزایش می یابد.

ناصری همچنین با اشاره به ۱۷ شهریور و جنایات رژیم ستمشاهی عنوان کرد: در ۱۷ شهریور مردم تهران شهدای بسیاری دادند اما صبوری کردند و این روز در تاریخ کشور و تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار شد.

خطیب جمعه یزد همچنین با اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به استان یزد اظهار داشت: در این سفر جلسات متعددی برگزار شد و امیدواریم با اجرایی شدن مصوبات آن، شاهد اتفاقات خوبی در استان یزد باشیم.