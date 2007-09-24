دانشگاه عالی دفاع ملی آمادگی افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم حسن بیگی امروز در مراسم رسمی آغاز سال تحصیلی دانشگاه عالی دفاع ملی گفت : دانشگاه عالی دفاع ملی دارای تعداد زیادی دانش آموخته است که تعداد قابل توجهی از آنها فرماندهان، وزرا، معاونین وزرا و مسئولین سازمان ها هستند.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی افزود : دانشجویان دانشگاه عالی دفاع ملی از میان مستخدمین رسمی کشور با تشخیص بالاترین مقام هر سازمان معرفی می شوند و بر اساس صلاحیت های فردی و توانمندی های علمی در قالب آزمون کتبی و مصاحبه همراه با بررسی سوابق علمی و مدیریتی پذیرفته می شوند و اساسا پذیرش آزاد نداریم.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه دانشگاه عالی دفاع ملی پاسخ دادن به نیازهای مدیریتی راهبردی در ارتباط با نیروهای مسلح و سازمان های رسمی کشور است و وظیفه دارد مدیر راهبردی برای شرایط مختلف، چه جنگ و چه صلح تربیت کند.