پدافند هوایی حرف اول را در منطقه می زند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نعمت محسنی زرین در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه قم با اشاره به اهمیت موضوع پدافندهوایی گفت: رهبر معظم انقلاب به پدافند هوایی توجه ویژه ای دارند و در این زمینه بارها تأکیدات داشتند به همین دلیل پدافند هوایی ارتش تلاش می‌کند تا متناسب با تحرکات دشمنان خبیث، اقدامات پیشگیرانه انجام دهند.

فرمانده گروه پدافند هوایی حضرت معصومه (س) گفت: آمریکا از هیچ کوششی برای برزمین زدن ملت ایران چشم پوششی نکرده است که ایجاد کودتا، انجام ترورها، تحمیل جنگ هشت ساله از جمله توطئه‌های آمریکا بوده است.

وی ابراز داشت: حمله به نفتکش‌ها، حمله به هواپیمای مسافربری ایران از جمله خباثت‌های آمریکای جنایتکار بوده است که ملت ایران در برابر این نقشه با استقامت و پیروی از رهبری و اتحاد این تلاش‌ها را ناکام گذاشته است.

سرهنگ محسنی زرین ادامه داد: دشمنی دشمنان همچنان ادامه دارد و نباید پیروزی‌ها ما را مغرور کند.

فرمانده گروه پدافند هوایی حضرت معصومه (س) بیان داشت: اگر تا دیروز به فکر بازدارندگی بودیم امروز در عرصه هوایی منطقه حرف اول را می زنیم.

وی گفت: ارتش امروز به خود افتخار می‌کند که رهبری فرمود حضور در ارتش یک شغل نیست بلکه پذیرفتن یک مسئولیت است.

سرهنگ محسنی زرین اظهار داشت: فرهنگ حسینی به ما آموخت در دفاع از آزادگان و در برابر ظلم و ستم خم به ابرو نیاوریم و نباید امکانات دشمن ما را ناامید نکند و این شوق شهادت بوده است که ما را در عرصه‌های نظامی و غیره در میدان حاضر کرده است.

فرمانده گروه پدافند هوایی حضرت معصومه (س) با اشاره به توان نیروی پدافند کشور گفت: شهر پهپادی که توسط رئیس ستاد نیروهای مسلح به نمایش در آمد یکی از قدرت‌های نیروی پدافند هوایی و نیروهای مسلح است.

وی با اشاره به مأموریت‌های گروه پدافند هوایی حضرت معصومه (س) گفت: حراست و حفاظت از آسمان ولایی شهر قم و مرکز هسته‌ای شهید علیمحمدی بر عهده این گروه است.

سرهنگ محسنی زرین گفت: امروز در بیش از ۳۷۰۰ نقطه از کشور پدافند هوایی در حال صیانت از آسمان ایران اسلامی است.