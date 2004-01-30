به گزارش خبرگزاري مهر، بورس فلزات تهران، درهفته مورد گزارش نسبت به هفته قبل از آن حجم معاملات در بورس 36 درصد افزايش و ارزش معاملات 5 درصد كاهش نشان مي دهد.
ازكل معاملات انجام شده در هفته گذشته 103 هزار تن به ارزش 288 ميليارد و 304 ميليون ريال مربوط به فولاد بوده كه به اين ترتيب از لحاظ حجم و ارزش به ترتيب 96 و 80 درصد از كل معاملات را به خود اختصاص داده است. الومينيوم نيز با معامله دو هزار و 760 تن به ارزش 37 ميليارد و 437 ميليون ريال در رتبه دوم بازار قرار داشته و از نظر حجم و ارزش به ترتيب 5/2 و 4/10 درصد ازكل معاملات را به خود اختصاص داده است.
پس از فولاد و آلومينيوم ، مس قرار داشته كه با معامله يك هزار و 580 تن به ارزش 34 ميليارد و 564 ميليون ريال از لحاظ حجم و ارزش به ترتيب 5/1 و 6/9 درصداز كل معاملات بورس در هفته گذشته را شامل مي شود.
همچنين از كل معاملات انجام شده در بورس فلزات درهفته گذشته يك صد هزار و 820 تن (100820 تن ) به ارزش 284 ميليارد و 321 ميليون ريال به صورت سلف و شش هزار و 520 تن به ارزش 75 ميليارد و 984 ميليون ريال به صورت نقدي داد و ستد شد.
در هجدهمين هفته فعاليت بورس فلزات
حجم معاملات در بورس فلزات تهران نسبت به هفته قبل 36 درصد افزايش يافت
در هجدهمين هفته فعاليت بورس فلزات تهران (از چهارم لغايت هشتم بهمن ماه) ميزان داد و ستد در بورس به 107 هزار و 340 تن به ارزش بيش از 360 ميليارد و 305 ميليون ريال رسيد.
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