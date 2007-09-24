دادستان کل کشور خواستار پیگیری قتل یک تبعه ایرانی در روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، درنامه آیت الله دری نجف آبادی خطاب به یوری یاکولویچ چایگا ، دادستان کل فدراسیون روسیه آمده است : در تاریخ 6 سپتامبر 2007 ، در ناحیه دیپلماتیک خیابان دیمیتری اولیانف مسکو ، احمد رضا خرمی ، فرزند عزیز و دانشجوی مقیم کشور، روسیه به دست جنایتکاران به قتل رسیده است .

بنا بر اخبار واصله ، پرونده جنایت در حال حاضر در دادستانی منطقه جنوب غرب مسکو در حال بررسی است .

در نامه دادستان کل کشور آمده است ، نظر به اهمیت موضوع مزبور که موجبات نگرانی دولت و ملت ایران را فراهم آورده است ، دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران ضمن تشکر از پیگیری جدی و قاطع مقامات قضایی - امنیتی مسکو ، از جنابعالی انتظار دارد با دستور اکید خود همچنان موضوع را پیگیری و نتیجه اقدامات مبذوله را به اطلاع رسانید ؛ قطعا پیگیری این موضوع بر حسن روابط دو ملت تاثیر مثبت خواهد گذاشت و نشان دهنده احترام ملت و دولت روسیه به خون شهروندان کشورهای دیگر و از جمله کشور دوست و همسایه ، ایران است.