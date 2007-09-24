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۲ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۲۵

دادستان کل کشور خواستار پیگیری قتل یک تبعه ایرانی در روسیه شد

دادستان کل کشور خواستار پیگیری قتل یک تبعه ایرانی در روسیه شد

دادستان کل کشور طی نامه ای خطاب به دادستان کل روسیه خواستار پیگیری موضوع قتل یک تبعه ایرانی در کشور روسیه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، درنامه آیت الله دری نجف آبادی خطاب به یوری یاکولویچ چایگا ، دادستان کل فدراسیون روسیه آمده است : در تاریخ 6 سپتامبر 2007 ، در ناحیه دیپلماتیک خیابان دیمیتری اولیانف مسکو ، احمد رضا خرمی ، فرزند عزیز و دانشجوی مقیم کشور، روسیه به دست جنایتکاران به قتل رسیده است .

بنا بر اخبار واصله ، پرونده جنایت در حال حاضر در دادستانی منطقه جنوب غرب مسکو در حال بررسی است .

در نامه دادستان کل کشور آمده است ، نظر به اهمیت موضوع مزبور که موجبات نگرانی دولت و ملت ایران را فراهم آورده است ، دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران ضمن تشکر از پیگیری جدی و قاطع مقامات قضایی - امنیتی مسکو ، از جنابعالی انتظار دارد با دستور اکید خود همچنان موضوع را پیگیری و نتیجه اقدامات مبذوله را به اطلاع رسانید ؛ قطعا پیگیری این موضوع بر حسن روابط دو ملت تاثیر مثبت خواهد گذاشت و نشان دهنده احترام ملت و دولت روسیه به خون شهروندان کشورهای دیگر و از جمله کشور دوست و همسایه ، ایران است.

کد مطلب 557984

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