عبور از قله موج هفتم کرونا/ سیر نزولی آمار بیماران و فوتی ها

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر شاهد کاهش قابل توجه آمار کرونا در کشور بوده‌ایم، به طوری که روز گذشته ۲۷ مورد فوتی داشتیم که سهم هر استان کمتر از یک مورد مرگ و میر بوده است.

اگر شرایط هفته گذشته در روزهای پیش رو تکرار شود، می‌توان امیدوار بود که از قله موج هفتم عبور کرده‌ایم.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، پنج شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱، موارد ابتلای جدید کرونا در کشور ۱۰۶۷ نفر بود و ۲۳ نفر هم فوت شدند که در مقایسه با روز قبل از آن، یعنی چهارشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۱، آمار روزانه سیر نزولی داشته است.

آمار روز چهارشنبه گذشته شامل ۱۳۶۴ بیمار جدید و ۲۷ مورد فوتی بود. همچنین در تاریخ ۸ شهریور نیز این آمار شامل ۱۴۶۲ بیمار جدید و ۴۷ فوتی بود.

بررسی آمار روزهای اخیر کرونا در کشور، نشان می‌دهد که شاهد سیر نزولی بیماری هستیم و این احتمال وجود دارد که از دوران سخت موج هفتم عبور کرده‌ایم.

در همین حال، نقشه کرونایی کشور نیز دچار تغییر شده و از تعداد شهرهای قرمز رنگ کاسته شد. به طوری که تا پایان هفته گذشته، ۶۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۶۳ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۰۷ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۴ شهرستان در وضعیت آبی قرار داشتند. اما، در تازه‌ترین گزارش وزارت بهداشت، تعداد شهرهای قرمز در روز جمعه ۱۱ شهریور ۱۴۰۱، به ۸ شهر کاهش یافت. همچنین، تعداد شهرهای نارنجی نیز به ۱۱۶ شهر رسید و تعداد شهرهای زرد رنگ به ۳۰۲ و شهرهای آبی هم به ۲۲ شهر افزایش یافت.

حاصل جمع بندی آمار کرونا و همچنین رنگ بندی نقشه کرونایی کشور، منتج به این موضوع می‌شود که تا قبل از بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، شرایط رو به بهبود برود و دانش آموزان و دانشجویان، با دغدغه کمتری در کلاس‌های درس حاضر شوند.

اما، نکته‌ای که نباید فراموش شود، بروز موج هشتم کرونا در فصول سرد سال است. روزهایی که قرار است پنجره‌ها بسته شود و همین موضوع می‌تواند به چرخش ویروس در فضاهای بسته و عاری از تهویه، کمک کند. بنابراین، باید از همین حال به فکر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مراکز آموزشی باشیم.

حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری کرونا، با عنوان این مطلب که آخرین گزارش‌ها از کرونا در جهان و ایران نشان می‌دهد که ابتلاء، بستری و مرگ و میر بر اثر کرونا در اکثر کشورهای دنیا، رو به کاهش است، گفت: شاهد افزایش تزریق واکسن در نوبت یادآور هستیم اما لازم است همه افراد واجد شرایط، نوبت یادآور را تزریق کنند چون فصول سرد را در پیش داریم و احتمال بروز یک یا دو موج بیماری در ماه‌های باقی مانده سال، وجود دارد؛ بنابراین توصیه ما، تزریق نوبت یادآور و افزایش ایمنی بدن در جامعه است.