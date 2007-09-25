به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی مکتب شیراز، به مطالعات تاریخی، تطبیقی، شخصیتشناسی و نسخهشناسی و بررسی و تحلیل آثار نگارگری، خوشنویسی، موسیقی، هنرهای صناعی، معماری و شهرسازی، ادبیات، زبان شناسی، حکمت و عرفان هنری در سدههای هفتم تا نهم هجری میپردازد.
همچنین کمیتهای با عنوان نسخهشناسی مکتب شیراز، نسخههای خطی هنرهای نامبرده را بررسی و چاپ خواهد کرد.
حوزه هنر و فرهنگ شیراز در سدههای هفتم، هشتم و نهم هجری با حضور بزرگانی چون، حافظ، سعدی، فرهاد نقاش، عبدالحی جنید نقاش، قطب الدین شیرازی و بسیاری دیگر از هنرمندان، شاعران و اندیشه ورزان، نقش بی بدیلی را در حفظ و اعتلای فرهنگ و هنر ایرانی-اسلامی ایفا کرده است. همین امر فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران را بر آن داشت تا با هدف پژوهش و بازشناسی حوزههای فرهنگی، ادبی و هنری شیراز، این گردهمایی را در پاییز 87 برگزار کند.
گردهمایی بزرگ مکتب شیراز آذرماه سال 87 در تهران و شیراز برگزار میشود.
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