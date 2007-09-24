سوریه و اسرائیل در حالت آماده باش به سر می برند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فر انسه، یک مقام رژیم صهیونیستی امروز به نقل از "ایهود اولمرت" گفت: دو طرف ( سوریه و رژیم صهیونیستی ) در اوج آمادگی بوده و من امیدوارم این بحران به تدریج برطرف شود و جبهه شمالی آرامش خود را بازیابد؛ ما قطعاً این امید را داریم.

این مقام صهیونیست که در جلسه غیرعلنی کمیته امور خارجی و دفاعی پارلمان رژیم صهیونیستی حضور داشت؛ به نقل از اولمرت گفت: ما امروز شاهد استقرار نیروهای سوریه در مرزها هستیم همچنان که آنها نیز استقرار نیروهای ما در مرز را مشاهده می‌کنند، اما برخورد شدید در مرزها به سود سوریه یا اسرائیل نیست.

هر چند اولمرت به افزایش تنشها میان سوریه و رژیم صهیونیستی اشاره کرده، اما سخنی از اقدام جنگنده های این رژیم در نقض حریم هوایی سوریه به میان نیاورده است.

لازم به ذکر است، جنگنده های رژیم صهیونیستی در تاریخ 6 سپتامبر با زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی اقدام به نقض حریم هوایی سوریه کرده و بعد از بمباران نقطه ای در شمال این کشور با مقاومت نیروهای سوری از این کشور خارج شدند ؛ تل آویو تا کنون در این باره سکوت کرده، اما برخی مقامها و کارشناسان آمریکایی که تا کنون نام آنها فاش نشده مدعی این مطلب شده اند که حمله هواپیماهای صهیونیستی به سوریه با هدف منهدم کردن محموله اسلحه ای بوده که از سوی ایران برای حزب الله فرستاده شده و یا اینکه ادعا می کنند این حمله با هدف عکس برداری و یا منهدم ساختن تاسیسات هسته ای سوریه که با تجهیزات کره شمالی ساخته شده اند، بوده است.