افزایش ۴۵ درصدی ترددها در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی مهر عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای ماه صفر شاهد افزایش ۴۵ درصدی تردد خودروها بودیم که نشان دهنده حجم ورودی خودروها به محورهای مواصلاتی استان ایلام برای شرکت در اربعین حسینی (ع) است.

وی افزود: از رانندگان می‌خواهیم به لحاظ حجم ترددهای پر حجمی که در مسیرهای منتهی به پایانه مرزی مهران وجود دارد حتماً مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

فرمانده انتظامی استان ایلام یادآور شد: امیدواریم رانندگان و زائران عزیزی که در محورهای مواصلاتی استان تردد می‌کنند سرعت، دقت، انحراف به چپ، نبستن کمربند ایمنی و استفاده از تلفن همراه را که همگی می‌توانند به تنهایی خسارات جبران ناپذیری را ایجاد کند نداشته باشند تا سفر ایمن و بدون حادثه‌ای را برای خود و دیگران رقم بزنند.

وی تصریح کرد: زیرساخت‌ها شاهد تغییرات عمده‌ای است و پیمانکاران مشغول فعالیت‌های جدیدی در محورهای مواصلاتی هستند و طبیعی است امکان تصادف وجود دارد که تاکید می‌کنم رانندگان با صبر و حوصله و به دور از عجله و شتاب رانندگی کرده و به توصیه‌ها و هشدارهای پلیسی و تابلوهای راهنمایی در مسیر توجه کنند.

سردار القاصی مهر خاطرنشان کرد: امیدواریم دستگاه‌های ذیربط که مشغول بازسازی در مسیرهای ارتباطی هستند هر چه سریع‌تر طرح‌های خود را به اتمام برسانند و پلیس نیز در مسیر گشت‌های خود را به صورت هدفمند افزایش خواهد داد تا شاهد تلفات و حوادث در جاده‌ها نباشیم.