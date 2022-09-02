افتتاح ۱۸۰ پروژه گاز رسانی روستایی و صنعتی با اعتبار ۱۴۷ میلیارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر حسینی بعد از ظهر جمعه در آئین بهره‌برداری از گاز رسانی روستاها و واحد تولیدی صنعتی شهرستان کرمانشاه که در روستای سامله با حضور استاندار و فرماندار کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: طرح گازرسانی به ۲۵ روستای شهرستان کرمانشاه از تیرماه سال جاری آغاز شد.

وی افزود: در سال گذشته بررسی‌های انجام شده مقرر شد که ۲۱ روستا در شهرستان کرمانشاه برای هفته دولت باز رسانی شود اما با تلاش‌های انجام شده تا به امروز ۷۰ روستا در شهرستان کرمانشاه گاز رسانی شده‌اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه تصریح کرد: در استان کرمانشاه چهار شهر ضریب نفوذ گاز ۱۰۰ درصد دارند و در روستاها در مجموع به همراه ۲۵ روستای گازرسانی شده این ضریب به ۹۲ درصد می‌رسد.

حسینی خاطر نشان کرد: ۶۹۵ روستا در شهرستان کرمانشاه نیازمند گازرسانی هستند که از این تعداد ۵۹۵ روستا گاز رسانی داشته، ۶۵ روستا در دست اقدام، ۱۰ روستا در طرح گازرسانی و مابقی به پیمانکار سپرده شده است.

وی با اشاره به تسریع در به نتیجه رساندن گازرسانی به بخش سرفیروزآباد، تاکید کرد: آغاز اجرای پروژه گازرسانی به روستای سامله در تاریخ ۱۰ تیر ماه سال گذشته بود که در کمترین زمان امروز به نتیجه رسیده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه به اجرای طرح گازرسانی به ۲۵ شهرستان و ۵۹ واحد صنعتی در شهرستان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: علاوه بر اجرای این پروژه تا کنون گازرسانی در ۷۰ و ۱۱۰ واحد صنعتی با اعتبار ۱۴۷ میلیارد تومانی افتتاح شده است.

حسینی ادامه داد: در گازرسانی به روستاها با وجود ایجاد زمینه رفاهی در صورت عدم رعایت نکات ایمنی و مصرف ناصحیح می‌تواند منشأ خطر تلقی شود.