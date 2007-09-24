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۲ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۱۲

صنایع دستی زنجان صاحب بسته بندی جدید می شوند

صنایع دستی زنجان صاحب بسته بندی جدید می شوند

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی استان زنجان بسته بندی مناسب را گامی مهم در فروش صنایع دستی وفراهم شدن بازار مناسب برای صنایع دستی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهرشاپور سلیمان پور بعد ازظهر امروز درگفتگو با خبرنگاران گفت: به همین منظور توزیع  دو هزار بسته‌بندی جدید در رشته‌های ملیله‌سازی،چاروق‌دوزی و چاقو سازی به صورت رایگان در میان هنرمندان زنجانی آغاز شده است.

وی افزود: یکی از معضلات عمده در صنایع‌دستی بحث بسته‌بندی آن است که قرار است با همکاری این معاونت و مشارکت مدیریت حفظ و احیای معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور، طرح‌های جدید بسته‌بندی ارائه شود.

سلیمان پوربا اشاره به اینکه تاکنون سه رشته از صنایع‌دستی شاخص استان برای این کار در نظر گرفته شده‌ است یادآورشد: از رشته‌های چاقو سازی، ملیله و چاروق‌دوزی به عنوان رشته‌های در نظر گرفته شده برای بسته‌‌بندی یاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: اعتبارات در نظر گرفته شده برای این طرح 100 میلیون ریال در نظر گرفته شده است که کار اجرایی آن توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان زنجان ادامه داد: هنرمندان و صنعتگران باید از حالت سنتی خود خارج شوند و از طرح‌های نو نیز در آثار خود بهره گیرند تا با این اقدام کالاها در مجامع داخلی و بین‌المللی بهتر شناخته شده و برای صادرات بازار بهتری داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی استانداردسازی این نیست که هنر و صنایع دستی‌ محدود به‌نوعی خاص شود تاکید کرد: هدف استانداردسازی بکارگیری مواد اولیه استاندارد برای تولید صنایع دستی ایرانی و اصیل است تا خریداران بتوانند به راحتی جنس ایرانی و اصیل را از جنس غیراصیل، شناسایی کنند.

سلیمان‌پور بالا بردن کیفیت مصنوعات دستی را برای رقابت با بازار جهانی ضروری خواند و بسته‌بندی مطلوب را برای پایین آوردن قیمت در مقایسه با اقلام خارجی اثر گذار دانست.

کد مطلب 557999

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