صنایع دستی زنجان صاحب بسته بندی جدید می شوند

به گزارش خبرنگار مهرشاپور سلیمان پور بعد ازظهر امروز درگفتگو با خبرنگاران گفت: به همین منظور توزیع دو هزار بسته‌بندی جدید در رشته‌های ملیله‌سازی،چاروق‌دوزی و چاقو سازی به صورت رایگان در میان هنرمندان زنجانی آغاز شده است.

وی افزود: یکی از معضلات عمده در صنایع‌دستی بحث بسته‌بندی آن است که قرار است با همکاری این معاونت و مشارکت مدیریت حفظ و احیای معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور، طرح‌های جدید بسته‌بندی ارائه شود.

سلیمان پوربا اشاره به اینکه تاکنون سه رشته از صنایع‌دستی شاخص استان برای این کار در نظر گرفته شده‌ است یادآورشد: از رشته‌های چاقو سازی، ملیله و چاروق‌دوزی به عنوان رشته‌های در نظر گرفته شده برای بسته‌‌بندی یاد کرد.

وی خاطرنشان کرد : اعتبارات در نظر گرفته شده برای این طرح 100 میلیون ریال در نظر گرفته شده است که کار اجرایی آن توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان زنجان ادامه داد : هنرمندان و صنعتگران باید از حالت سنتی خود خارج شوند و از طرح‌های نو نیز در آثار خود بهره گیرند تا با این اقدام کالاها در مجامع داخلی و بین‌المللی بهتر شناخته شده و برای صادرات بازار بهتری داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی استانداردسازی این نیست که هنر و صنایع دستی‌ محدود به‌نوعی خاص شود تاکید کرد: هدف استانداردسازی بکارگیری مواد اولیه استاندارد برای تولید صنایع دستی ایرانی و اصیل است تا خریداران بتوانند به راحتی جنس ایرانی و اصیل را از جنس غیراصیل، شناسایی کنند.