به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه سوفیای رادیو گفتگو این هفته چهارشنبه 4 مهر، نسبت اخلاق و کرامت انسانی با حضور دکتر شهین اعوانی، عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
برنامه "سوفیا" هر هفته چهارشنبهها ساعت 21 بر روی موج اف. ام ردیف 9/103 مگاهرتز با اجرا و کارشناسی منوچهر دینپرست شنیده میشود.
برنامه " سوفیا" در نظر دارد در چندین هفته برنامههایی با محوریت اخلاق و فلسفه اخلاق را به بحث گذارد. در نخستین جلسه از این مباحث با حضور دکتر محمود عباسی نسبت اخلاق و حقوق پزشکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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