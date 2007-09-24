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۲ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۰۸

نسبت "اخلاق و کرامت انسانی" بررسی می‌شود

نسبت "اخلاق و کرامت انسانی" بررسی می‌شود

با حضور دکتر شهین اعوانی نسبت "اخلاق و کرامت انسانی" در مجموعه برنامه سوفیا، روز چهارشنبه 4 مهر در رادیو گفتگو بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه سوفیای رادیو گفتگو این هفته چهارشنبه 4 مهر، نسبت اخلاق و کرامت انسانی با حضور دکتر شهین اعوانی، عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

برنامه "سوفیا" هر هفته چهارشنبه‌‌ها ساعت 21 بر روی موج اف. ام ردیف 9/103 مگاهرتز با اجرا و کارشناسی منوچهر دین‌پرست شنیده می‌شود.

برنامه " سوفیا" در نظر دارد در چندین هفته برنامه‌هایی با محوریت اخلاق و فلسفه اخلاق را به بحث گذارد. در نخستین جلسه از این مباحث با حضور دکتر محمود عباسی نسبت اخلاق و حقوق پزشکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  

کد مطلب 558000

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