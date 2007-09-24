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۲ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۴۳

فرماندار جدید تنکابن معرفی شد

ساری - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی مصطفی پور محمدی وزیر کشور در جلسه شورای اداری شهرستان تنکابن با حضور استاندار مازندران و جمعی از مدیران شهرستان و استان "هادی ابراهیمی کیاپی" به عنوان فرماندار تنکابن معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار مازندران ظهر دوشنبه در این جلسه با بیان اینکه جهت گیری اصلی دولت نهم بهره گیری از نقطه نظرات و دیدگاه های مردم و کارشناسان است شیوه مدیریتی استان را بر پایه تعامل مستمر با مردم توصیف نمود.

ابوطالب شفقت در ادامه تصمیم گیری های مسئولان را بر اساس رضایت الهی و خدمت گذاری صادقانه به مردم دانست و تصریح کرد: امیدواریم در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی همه خدمت گذاران مردم با اهتمام به وحدت به توسعه و تعالی استان کمک کنند.

وی تأکید کرد: نگاه مدیریتی استان به همه شهرها و روستاها و مناطق مازندران یکسان است و برنامه های جدی و موثری برای توسعه مناطق محروم استان داریم.

در پایان این مراسم از زحمات بهمن عشوری در طول دوران مدیریتی او تجلیل شد و هادی ابراهیمی به عنوان فرماندار جدید تنکابن معرفی شد.

هادی ابراهیمی پیش از این معاون اطلاعات و احبار صدا و سیمای مازندران بود.

کد مطلب 558006

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