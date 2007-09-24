به گزارش خبرنگار مهر، استاندار مازندران ظهر دوشنبه در این جلسه با بیان اینکه جهت گیری اصلی دولت نهم بهره گیری از نقطه نظرات و دیدگاه های مردم و کارشناسان است شیوه مدیریتی استان را بر پایه تعامل مستمر با مردم توصیف نمود.

ابوطالب شفقت در ادامه تصمیم گیری های مسئولان را بر اساس رضایت الهی و خدمت گذاری صادقانه به مردم دانست و تصریح کرد: امیدواریم در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی همه خدمت گذاران مردم با اهتمام به وحدت به توسعه و تعالی استان کمک کنند.

وی تأکید کرد: نگاه مدیریتی استان به همه شهرها و روستاها و مناطق مازندران یکسان است و برنامه های جدی و موثری برای توسعه مناطق محروم استان داریم.

در پایان این مراسم از زحمات بهمن عشوری در طول دوران مدیریتی او تجلیل شد و هادی ابراهیمی به عنوان فرماندار جدید تنکابن معرفی شد.

هادی ابراهیمی پیش از این معاون اطلاعات و احبار صدا و سیمای مازندران بود.