کرمانشاه بدون شهر قرمز کرونایی/۱۰شهرستان در وضعیت زرد کرونایی

حامد بهرامیان رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد کرونا کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس اعلام رنگ بندی کرونایی وزارت بهداشت و مشخص شدن رنگ بندی استان کرمانشاه هیچکدام از شهرستان‌های استان در وضعیت قرمز کرونایی قرار ندارد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس اعلام وضعیت کرونایی چهار شهرستان استان کرمانشاه در شرایط نارنجی کرونایی قرار دارند، گفت: شهرستان‌های هرسین، کنگاور، اسلام آبادغرب، سنقروکلیایی در شرایط نارنجی کرونایی قرار گرفته‌اند.

رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد کرونا کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به رنگ بندی کرونایی جدید شهرستان کرمانشاه، قصرشیرین، ثلاث باباجانی، پاوه، جوانرود، روانسر، گیلانغرب، دالاهو، صحنه و سرپل ذهاب در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفته است.

بهرامیان خاطر نشان کرد: انواع واکسن کرونا در استان کرمانشاه وجود داشته و افراد بالای ۱۸ سال که سه ماه از زمان تزریق نوبت دوم آنها گذشته می‌توانند برای دریافت دز سوم به مراکز واکسیناسیون کرونا شهری و روستایی استان مراجعه کنند.

رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاکید کرد: افرادی که تاکنون برای دریافت واکسن کرونا اقدام نکرده‌اند هرچه سریع‌تر برای تزریق واکسن کرونا به مراکز تجمیعی واکسیناسیون مراجعه کنند.