دولتمردان اگر شکایتی هم از روزنامه ها کرده اند آن را پس گرفته اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ارشاد، محمدحسین صفارهرندی وزیر ارشاد که به تازگی از دهمین نشست سالانه وزیران فرهنگ کشورهای عضو شبکه بین المللی سیاست های فرهنگی(INCP) در اسپانیا به ایران بازگشته، در مصاحبه ای با روزنامه ال پائیس این کشور اعمال هر گونه محدودیت بر مطبوعات را در دولت نهم رد کرد و گفت: اگر بنا باشد روزنامه نگاران با سانسور مواجه باشند در عمل باید به محدودیت در کار و فعالیت روزنامه نگاری منجر شده باشد اما در طول حاکمیت دولت نهم در مقایسه با گذشته کم تر دادگاهی شدن و تعطیلی مطبوعات را شاهدیم.

وی افزود: کاهش میزان تعطیلی مطبوعات در حالی است که فضای حاکم بر برخی روزنامه ها و مطبوعات منتقد در این دوره به لحاظ انتقاد از دولت یا تخریب شخص رییس جمهور که قابل احترام است از هر زمان بیشتر بوده است.

صفارهرندی اضافه کرد: از زمانی که از جایگاه روزنامه نگاری به مقام مدیریت آمده ام، همیشه دوستان خود را به تحمل دعوت کرده ام و حاصل این رویه این است که در این دوره شاهد شکایتی از جانب دولتمردان از روزنامه ها نبوده ایم و اگر هم بوده این شکایت پس گرفته شده است.

وی پیرامون فعالیت ناشران نیز گفت: عملکرد نشر نسبت به گذشته پیشرفت قابل ملاحظه ای را نشان می دهد به طوری که تنوع و تعدد و افزایش عناوین کتاب طی دو سال گذشته بین 15 تا 20 درصد رشد داشته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه آزادی بیان در ایران را با اعمال محدودیت اروپا درباره مساله ای مانند هولوکاست مقایسه کرد و گفت: در جمهوری اسلامی ایران افراد در انتشار آنچه می اندیشند آزادند. این در حالی است که تعداد قابل توجهی از اندیشمندان غربی تنها به دلیل تفاوت اندیشه و دگراندیشی در برابر این موضوع زندانی شدند.

نشست INCP به مدت دو روز در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته با شرکت هیات های نمایندگی بیش از 50 کشور، سازمان و نهاد منطقه ای و بین المللی در سویا اسپانیا برگزار شد.