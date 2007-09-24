همکاری هند، چین و ایران تضمین کننده توسعه اقتصادی آسیا است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در دیدار با سفیرهند قرن بیست و یکم را قرن طلوع آسیا قلمداد کرد و گفت: قرن نوزدهم متعلق به اروپا و قرن بیستم متعلق به آمریکا بود؛ اما قرن بیست و یکم به آسیا تعلق دارد و براین اساس، کشورهای آسیایی باید با ایجاد همکاریهای مشترک به رشد و ترقی یکدیگر کمک کنند و این همان کاری است که اروپاییان انجام داده اند.
وی افزود: بیشترین تبادلات تجاری کشورهای اروپایی در همان قاره صورت می پذیرد و ما نیز باید سرمایهگذاری و تجارت را بیشتر در داخل آسیا متمرکز کنیم. این درحالی است که رشد روابط اقتصادی ایران و هند منوط به توجه بر بخشهای پویای اقتصادی دو طرف است که در این میان فعالیتهای مشترک در زمینه IT، ICT و تولید خودرو دارای جایگاه ویژه ای است.
نهاوندیان خواستار تشکیل شرکتهای چند ملیتی میان ایران و هند و بهره گیری از توانمندیهای موجود در دو کشور شد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به ایجاد تسهیلاتی در وزارت امور خارجه ایران برای صدور ویزای تجاری تصریح کرد: باید از طریق سفارت هند و اتاق بازرگانی بخشی جهت رسیدگی به مشکلات تجار و بازرگانان دو طرف ایجاد شود و سیستمی برای حل اختلافات شکل بگیرد تا ضمن بر طرف کردن مشکلات موجود، راه برای توسعه سرمایهگذاری های مشترک هموار شود.
وی ایجاد تسهیلات در امور مربوط به حمل و نقل، موسسات مالی و بانکی و بیمه را از دیگر اقدامات مهم برای گسترش روابط اقتصادی قلمداد کرد و خواستار ایجاد شعباتی از بانک های دو کشور برای استحکام روابط مالی شد.
همچنین منبیر سینگ، سفیر هند در ایران با اشاره به سابقه تاریخی همکاری های اقتصادی ایران و هند خواستار توسعه سرمایهگذاری های مشترک و همکاری در زمینههای نفتی و غیرنفتی شد.
وی افزود: سیاست خارجی هند بر پایه اقتصاد استوار شده و از سال 1990 آزادسازی اقتصادی در این کشور شکل گرفته و در زمینه رشد تکنولوژی و سرمایهگذاری طرحهای بسیاری در هند اجرا شده و اکنون منابع کافی برای انجام سرمایه گذاری در زمینه صنعت و خدمات وجود دارد.
وی سپس وجود منابع غنی نفت و گاز در ایران را از مزیتهای مهم سرمایهگذاری در ایران دانست و تصریح کرد: در ایران با وجود منابع انرژی و نزدیکی به هند زمینههای بسیاری برای سرمایهگذاری مشترک وجود دارد و هند نیز هم اکنون دومین کشور سرمایهگذار در جهان به شمار می آید بنابراین باید از فرصتهای موجود استفاده کرد.
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