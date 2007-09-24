کار فرهنگی باید چهره به چهره انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا شرف الدین عصر دوشنبه در دیدار صمیمی با دانشجویان بسیجی ناحیه مقاومت مازندران اظهار داشت: ما امروز در خط مقدم جبهه جنگ تهاجم فرهنگی قرار گرفتیم و با شبیحخون فرهنگی القاء شبهات باید با روحیه بسیجی مانند رزمندگان در دفاع مقدس وارد میدان شده و با تمام توان بصیرت به مبارزه پرداخت.

وی افزود: فعالیت موثر فرهنگی با کمبود بودجه و نیروی انسانی کارآمد و عدم هماهنگی دستگاه های اجرایی مواجه است.

شرف الدین تصریح کرد: با وجود 24 هزار دانشجوی دختر بسیجی در استان می طلبد حمایت ویژه ای در خصوص اعتبارات خاص این قشر برای پیشبرد برنامه ها و طرح های بسیجی در دانشگاه لحاظ شود.

در ادامه جلسه مدیر واحد خواهران ناحیه بسیج دانشجویی استان به عمده فعالیت ها پرداخت و گفت: فعالیت های فرهنگی ، علمی ، آموزشی ، تربیت بدنی ، بررسی و تحلیل سلسه مباحث مبانی و نیروی انسانی و بازرسی است.

فرشته پازوکی به بررسی مشکلات خاص این واحد پرداخت و اظهار داشت: عدم برنامه خاص خواهران و بودجه در این خصوص و همچنین مشکلات ساختاری در خواهران بسیجی دانشجو و عدم پشتیبانی در این راستا از عمده مشکلات است.

وی در خصوص طرح ولایت گفت: این دوره هر ساله از سوی معاونت طرح ولایت سازمان در فصل تابستان به صورت کشوری برگزار می شود.

پازوکی در خصوص اردوی هجرت تصریح کرد: گروه جهادی باوران ولایت استان مازندران متشکل از 16 مربی در دروس تخصصی مقاطع تحصیلی کلاس برگزار نموده و با تجهیز کتابخانه های مساجد شش روستای بخش لایی هزار جریب شهرستان نکاء و دیدار با خانواده های شهدا فعالیت کرده است.