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۲ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۲۳

لوپاریزین :

مواضع ضد ایرانی سارکوزی اعضای اتحادیه اروپا را نیز به خشم آورده است

مواضع ضد ایرانی سارکوزی اعضای اتحادیه اروپا را نیز به خشم آورده است

روزنامه فرانسوی لوپاریزین امروز نوشت که موضع گیری های سیاسی و بین المللی سارکوزی در مواردی همچون جانبداری از آمریکا و رژیم اسرائیل و همچنین اظهارات اخیر برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه بر ضد ایران، در برخی اوقات کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نیز به خشم آورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، لوپاریزین در گزارشی به مناسبت سفر نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به سازمان ملل جهت شرکت در شصت و دومین نشست مجمع عمومی این سازمان که در نیویورک برگزار می شود، به بررسی سیاست های این رئیس جمهور جدید پرداخت.

این روزنامه می گوید: برخلاف موضع گیری های ژاک شیراک رئیس جمهوری سابق فرانسه که سعی داشت در اواخر دوره ریاست جمهوری خود نقش "پیر خردمند" را در مقابل جرج بوش و اعلام جنگ علیه عراق بازی کند، سارکوزی همواره سعی دارد در مقابل مسائل بین المللی موضعی متفاوت داشته باشد.

سارکوزی با ایجاد اصلاحات اقتصادی و تلاش برای ایجاد فرانسه آزاد تا حدی توانسته است طرفداران داخلی خود در کشور را افزایش دهد، ولی موضع گیری های سیاسی و بین المللی وی در بسیاری از موارد ازجمله جانبداری از آمریکا و اسرائیل و واکنش های تند او و برنار کوشنر وزیر امور خارجه در برابر ایران، در برخی اوقات کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نیز به خشم آورده است.

این گزارش می افزاید: گرایش سارکوزی به اسرائیل نیز همواره تهدیدی جدی برای کشورهای عرب و اسلامی محسوب می شود، اما کشورهای آفریقایی با پذیرفتن نقش وی به عنوان راهنما، به راحتی به نشست ها و مذاکرات برنامه ریزی شده از جانب وی به منظور کمک به حل بحران در منطقه تن می دهند.

کد مطلب 558022

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