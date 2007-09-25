تشدید برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف از 15 مهرماه

سرهنگ سید هادی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تجدید مرحله اول طرح انضباط اجتماعی در عبور و مرور از 15 مهرماه به اجرا در خواهد آمد.

وی تصریح کرد: در این مرحله که به مدت یکماه به طول می انجامد، ساماندهی و برخورد با تخلفات موتور سیکلت سواران در دستور کار قرار گرفته است.

هاشمی گفت: توصیه ما به راکبان موتور سیکلتها این است که ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، استفاده از کلاه ایمنی برای خود و سرنشینان را فراموش نکنند.

معاون عملیات ترافیک پلیس راهور ناجا خاطر نشان کرد: در صورتی که راکبان موتورسیکلت اقدام به انجام تخلفاتی از جمله رانندگی بدون گواهینامه و پلاک، حرکت در پیاده روها، حرکت در لابه لای خودروها و تولید صدای ناهنجار نمایند، ضمن اعمال قانون، موتورسیکلت آنها از سه تا 6 ماه توقیف می شود.