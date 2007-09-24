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۲ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۴۴

بزرگداشت پاواروتی برگزار می شود

بزرگداشت پاواروتی برگزار می شود

بزرگداشت لوچیانو پاواروتی، خواننده بزرگ اپرای جهان، سه شنبه سوم مهرماه، در مجتمع فنی تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروابط عمومی مجتمع فنی تهران، در این برنامه محمد سریر، رییس هیئت مدیره خانه موسیقی ایران و روبرتو توسکانو، سفیر ایتالیا،سخنرانی خواهند کرد. از دیگر برنامه های این مراسم می توان به امضای دفتر یادبود پاواروتی که از سوی سفارت ایتالیا در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد اشاره کرد.
هم چنین بخش هایی از اجراهای ارزشمند پاواروتی نیز به نمایش در خواهد آمد.
این مراسم ساعت 4 عصر در تالار همایش مجتمع فنی تهران واقع در سعادت آباد، خیابان شهید عبقری، بلوار بهزاد شمالی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 558028

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