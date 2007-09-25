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۳ مهر ۱۳۸۶، ۹:۳۹

طرح سامانه تبلیغی مسجد و مدرسه در کردستان اجرا می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: طرح سامانه تبلیغی مسجد و مدرسه توسط امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی برای اولین بار در کردستان اجرا می شود.

مسئول امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح، مدارسی که نزدیک مساجد هستند شناسایی و یک نفر از دانش آموزان به عنوان رابط بین مدرسه و مسجد انتخاب می شود.

ناصر علیپور ادامه داد: کلیه برنامه های فرهنگی و دینی در مساجد و مدارس و هماهنگی این برنامه ها توسط نماینده مدرسه که از میان دانش آموزان فعال انتخاب می شود، اجرا خواهد شد.

وی هدف از اجرای این طرح را تشویق و ترغیب دانش آموزان به شرکت در فعالیت های فرهنگی و دینی و جذب بیشتر آنان به سمت مسجد ذکر کرد و افزود: در اجرای برنامه های فرهنگی و دینی جای خالی دانش آموزان به خوبی احساس می شد و این احساس نیاز به حضور دانش آموزان در مراسم و برنامه های دینی و فرهنگی منجر به طراحی و اجرای این طرح شد.

علیپور با اشاره به این که این طرح در مدارسی اجرا می شود که نزدیک مساجد هستند، خاطرنشان کرد: در راستای اجرای طرح یاد شده اداره کل تبلیغات اسلامی استان کلیه امکانات را در اختیار می گذارد.

وی عنوان کرد: هم اکنون در حال شناسایی مدارس و مساجد نزدیک به هم هستیم و طی چند روز آینده اجرای این طرح آغاز می شود.

این مسئول اهدا محصولات فرهنگی به مساجد از جمله کتاب و نرم افزار به ائمه جمعه و جماعات و اعضای شرکت کننده در این طرح را از جمله امکاناتی خواند که در اختیار مساجد و مدارس قرار می گیرد.

کد مطلب 558029

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