طرح سامانه تبلیغی مسجد و مدرسه در کردستان اجرا می شود

مسئول امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح، مدارسی که نزدیک مساجد هستند شناسایی و یک نفر از دانش آموزان به عنوان رابط بین مدرسه و مسجد انتخاب می شود.

ناصر علیپور ادامه داد: کلیه برنامه های فرهنگی و دینی در مساجد و مدارس و هماهنگی این برنامه ها توسط نماینده مدرسه که از میان دانش آموزان فعال انتخاب می شود، اجرا خواهد شد.

وی هدف از اجرای این طرح را تشویق و ترغیب دانش آموزان به شرکت در فعالیت های فرهنگی و دینی و جذب بیشتر آنان به سمت مسجد ذکر کرد و افزود: در اجرای برنامه های فرهنگی و دینی جای خالی دانش آموزان به خوبی احساس می شد و این احساس نیاز به حضور دانش آموزان در مراسم و برنامه های دینی و فرهنگی منجر به طراحی و اجرای این طرح شد.

علیپور با اشاره به این که این طرح در مدارسی اجرا می شود که نزدیک مساجد هستند، خاطرنشان کرد: در راستای اجرای طرح یاد شده اداره کل تبلیغات اسلامی استان کلیه امکانات را در اختیار می گذارد.

وی عنوان کرد: هم اکنون در حال شناسایی مدارس و مساجد نزدیک به هم هستیم و طی چند روز آینده اجرای این طرح آغاز می شود.

این مسئول اهدا محصولات فرهنگی به مساجد از جمله کتاب و نرم افزار به ائمه جمعه و جماعات و اعضای شرکت کننده در این طرح را از جمله امکاناتی خواند که در اختیار مساجد و مدارس قرار می گیرد.