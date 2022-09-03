پنج شهرستان کهگیلویه و بویراحمد در وضعیت نارنجی کرونا قرار گرفت

محمد غلام نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: رنگ بندی جدید شهرها بیانگر عدم وجود شهر آبی در لیست مناطق کرونایی کهگیلویه و بویراحمد است.

وی با بیان اینکه هنوز شهری در استان به وضعیت قرمز نرسیده است، اظهار کرد: مطابق نقشه آماری سامانه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، چهار شهرستان در وضعیت زرد و پنج شهرستان در وضعیت نارنجی داریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به لیست شهرهای نارنجی اشاره کرد و گفت: بویراحمد، باشت، بهمئی، چرا و کهگیلویه پنج شهرستان با وضعیت نارنجی کرونا در استان هستند.

وی افزود: همچنین دنا، گچساران، مارگون و لنده در لیست شهرستان‌های با وضعیت زرد قرار گرفتند.

غلام نژاد با اشاره به بستری‌ها و مرگ و میرهای روزهای اخیر کرونا در استان، بر رعایت کامل دستور العمل های بهداشتی و عدم ساده انگاری کرونا تاکید کرد.