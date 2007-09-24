ناصحین و رابطین باید خود اصلاح شده باشند

به گزارش خبرنگار مهر در نکاء، حجت الاسلام حسنجان باباپور عصر دوشنبه در جمع ناصحین و ضابطین امر به معروف و نهی از منکر شهرستان نکاء افزود: باید با نفس خود مبارزه و منکرات، زشتی ها و پلیدی ها را از خود دور نماییم.

وی با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان خاطر نشان کرد: ماه رمضان می تواند به عنوان یک فرصت در جامعه برای افراد باشد تا برای رشد معنوی خود گام بردارند.

باباپورضمن تبیین جایگاه امر به معروف و نهی از منکر از امام حسین (ع) به عنوان بزرگترین احیاء گر امر به معروف و نهی از منکر یاد کرد و گفت: این امام بزرگوار در این راه تمامی زن و فرزند خود را فدای احیاء امر به معروف و نهی از منکر کرده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نکاء در ادامه افزود: دشمنان اسلام درصددند که هویت ملی و دینی ما را از ما بگیرند و عمل به قانون جامعه اسلامی یک تکلیف است و کسی نباید معترض آن شود.

باباپور ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس تصریح کرد: امروز بسیج ارزش همه ما ایرانیان است و این بسیجیان هستند که هرگاه شرایط بحرانی را احساس کنند اولین اقدام عملی را می کنند.

وی از ضابطین و ناصحین امر به معروف و نهی از منکر خواست ضمن هوشیاری در مقابل با منکرات با صحه صدر در مقابل زشتی ها برخورد کنند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب نکاء در پایان اظهار امیدواری کرد: تمامی دستگاهها و نهادها همگام و همسو با هم در جهت احیاء امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تلاش کنند.

