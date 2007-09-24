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۲ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۱۲

وبا شهرستان بانه را در بر گرفت

وبا شهرستان بانه را در بر گرفت

سنندج - خبرگزاری مهر: پس از مشاهده بیماری وبا در کردستان عراق 16 نفر در شهرستان بانه به این بیماری خطرناک آلوده شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در بانه، مدیر شبکه بهداشت بانه پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی گفت: تنها در 20 روز اخیر بالغ بر یک هزار و 500 مورد نمونه‌گیری انجام شده است که متاسفانه 16 مورد از این تعداد مثبت بوده است.

شکرالله زندی افزود: پس از خبردار شدن از شیوع وبا در کشور همجوار عراق، اقدامات پیشگیرانه در قالب اطلاع‌رسانی، تجهیز آزمایشگاه‌ها و مراکز بهداشتی  درمانی در این شهرستان به سرعت آغاز شد و در مدت پنج ماه بیش از 700 مورد نمونه‌گیری از افراد و بیماران به عمل آمد که جواب همگی منفی بود.

وی اظهار داشت: تازه‌ترین موارد شناسایی شده مبتلا به بیماری وبا در گلشهر و ترخان آباد بانه بوده که هر دو مورد از طریق افراد مبتلا بیمار شده‌اند.

زندی با اعلام اینکه هم‌اکنون تمامی مراکز بهداشتی و درمانی این شهرستان در حالت آماده‌باش به سر می‌برند، افزود: هرچند که بیماری وبا خطرناک و به سرعت قابل انتقال است، اما در عین حال ویروس بیماری‌زای آن بسیار ضعیف است و فرد مبتلا هم در صورت شناسایی سریع تنها با مصرف سه عدد کپسول «اکسی سایکلین 100 میلی گرمی» بهبودی کامل خود را به دست می‌آورد.
کد مطلب 558039

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