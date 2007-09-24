وبا شهرستان بانه را در بر گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در بانه، مدیر شبکه بهداشت بانه پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی گفت: تنها در 20 روز اخیر بالغ بر یک هزار و 500 مورد نمونه‌گیری انجام شده است که متاسفانه 16 مورد از این تعداد مثبت بوده است.

شکرالله زندی افزود: پس از خبردار شدن از شیوع وبا در کشور همجوار عراق، اقدامات پیشگیرانه در قالب اطلاع‌رسانی، تجهیز آزمایشگاه‌ها و مراکز بهداشتی درمانی در این شهرستان به سرعت آغاز شد و در مدت پنج ماه بیش از 700 مورد نمونه‌گیری از افراد و بیماران به عمل آمد که جواب همگی منفی بود.

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وی اظهار داشت: تازه‌ترین موارد شناسایی شده مبتلا به بیماری وبا در گلشهر و ترخان آباد بانه بوده که هر دو مورد از طریق افراد مبتلا بیمار شده‌اند