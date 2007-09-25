کسری بودجه دانشگاه علوم پزشکی تهران را فلج کرده است

دکتر باقر لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : امسال به دلیل کمبود بودجه در بخش آموزش با مشکلات جدی مواجه ایم و امیدواریم با متمم و یا تصحیحات بودجه که در سطح وزارت بهداشت و کشور رخ می دهد، بتوانیم وضعیت آموزش خود را حفظ کنیم.

وی تأکید کرد: اینکه یک نهاد آموزشی فعال در کشور مانند دانشگاه علوم پزشکی تهران برای گذراندن امور و کارهای معمول دچار مشکل باشد، بسیار مورد اهمیت است.

لاریجانی در خصوص اثر کمبود بودجه در بخش پژوهش به مهر گفت : میزان رشد پژوهش های دانشگاه به حدی رسیده است که اگر بخواهیم این مسیر را به همین گونه ادامه دهیم باید به صورت ویژه مورد حمایت قرار گیریم.

وی اضافه کرد: در سال جاری هنوز نتوانسته ایم تعهدات سال گذشته که بیش از چندین میلیارد است را برآورده کنیم. هنوز دانشگاه تعهد پژوهشگران که پیش از این مورد تصویب قرار گرفته بود را پرداخت نکرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران ارتقاء دانشگاه را در دو بخش آموزشی و پژوهشی نیازمند یک حرکت جدی و حمایت واقعی دانست.

وی میزان مشخص کسری بودجه دانشگاه را ذکر نکرد و یادآور شد: این کسری بودجه در حدود چند میلیارد است.

لاریجانی در خصوص گرانت های آموزشی و پژوهشی به دانشجویان علوم پزشکی تهران گفت: این گرانت ها سقف مشخصی دارد و برای اعطای آن نیز شرایط تسهیل شده ای برای دانشجویان در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: طرح های دانشجویان باید در مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه یا پژوهش های دانشجویی به تصویب برسد و پس از آن حدود 5 میلیون ریال به آنها گرانت داده می شود.