به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم در ژانر دفاع مقدس قرار دارد و داستان آن در سال های 66 و 67 در جبهه های جنگ تحمیلی می گذرد. "سایه سار مهر" داستان دختر و پسری است که بر اثر اتفاقاتی که به واسطه جنگ برای آنها می افتد گم می شوند و تلاش می کنند مسیر حرکت و محل زندگی خود را پیدا کنند.

علی قربانزاده، لیلا بلوکات و تعدادی از بازیگران حرفه ای و نابازیگران خوزستانی در این فیلم نقش های اصلی را بازی می کنند. حسن سلطانی مدیر فیلمبرداری، رضا عباسی تهیه کننده و محسن یوسفی مدیر تولید فیلم تلویزیونی "سایه سار مهر" هستند. باکیده دلیل تغییر نام فیلم را همخوانی با موقعیت قصه اعلام کرد.

فیلم تلویزیونی "سایه سار مهر" در پانزدهمین جشنواره مراکز استان‌ها شش جایزه را در بخش‌های بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول زن، بهترین فیلمبرداری، بهترین موسیقی متن و بهترین فیلم جشنواره از آن خود کرد و ضمنا مورد تقدیر ویژه قرار گرفت.