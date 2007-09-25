حسن پور درباره فعالیت های جدید خود به خبرنگار مهر گفت: "پس از بازگشت از جشنواره فیلم کودک و نوجوان هامبورگ و اتمام ماه مبارک رمضان برای تعیین تهیه کننده فیلم سینمایی "مروارید سیاه" اقدام می کنم. تاکنون چند تهیه کننده و سرمایه گذار دولتی از جمله حوزه هنری و بنیاد سینمایی فارابی برای ساخت فیلم اعلام آمادگی کرده اند. فیلمنامه را محمد مرادپور نوشته و لوکیشن های آن در قشم، کیش و بندر لنگه قرار دارد."



فیلم سینمایی "مروارید سیاه" که باید در زمان تخم گذاری لاک پشت ها فیلمبرداری شود، قرار بود بهمن ماه سال گذشته مرحله ساخت را آغاز کند، اما شرایط تولید فراهم نشد. این فیلم قرار است آخر پائیز امسال کلید بخورد. این اثر در ژانر کودکان و نوجوانان قرار دارد و داستان آن درباره پسربچه ای است که پدرش صیاد مروارید است. بعد از اتفاقی که برای پدر رخ می دهد، کودک با لاک پشت هایی که در ساحل تخمگذاری می کنند ارتباطی نزدیک برقرار می کند.