به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگستان هنر اعلام کرد گردهمایی مکتب شیراز به مطالعات تاریخی، تطبیقی، شخصیت‌شناسی و نسخه‌شناسی و بررسی و تحلیل آثار نگارگری، خوشنویسی، موسیقی، هنرهای صناعی، معماری و شهرسازی، ادبیات، زبان‌شناسی، حکمت و عرفان هنری در سده‌های هفتم تا نهم هجری می‌پردازد.

همچنین کمیته‌ای با عنوان نسخه‌شناسی مکتب شیراز نسخه‌های خطی هنرها را بررسی و چاپ خواهد کرد. هنر و فرهنگ شیراز در سده‌های هفتم، هشتم و نهم هجری با حضور بزرگانی چون حافظ، سعدی، فرهاد نقاش، عبدالحی جنید نقاش، قطب الدین شیرازی و بسیاری دیگر از هنرمندان، شاعران و اندیشه‌ورزان، نقشی بی‌بدیل در حفظ و اعتلا فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی ایفا کرده است.

همین امر فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران را بر آن داشت تا با هدف پژوهش و بازشناسی حوزه‌های فرهنگی، ادبی و هنری شیراز، این گردهمایی را در پائیز 87 برگزار کند. گردهمایی بزرگ مکتب شیراز آذرماه سال 87 در تهران و شیراز برگزار می‌شود.