نبیه بری با رهبر مذهبی مارونی های لبنان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، نبیه بری رئیس مجلس امروز با مار نصرالله پطرس صفیر رهبر مذهبی مسیحیان مارونی این کشور دیدار و درباره انتخاب رئیس جمهور آینده لبنان گفتگو کرد.

رئیس مجلس لبنان به خبرنگاران گفت : هدف از این دیدار ادامه تماس ها درباره مسئله انتخابات ریاست جمهوری و آگاه شدن از دیدگاه صفیر و رایزنی و مشورت با وی بود.

نبیه بری اطمینان داد: "فضا تاریک نیست بلکه خوشبینانه است اما یک دست صدا ندارد. وی افزود که قبل از فرارسیدن ماه نوامبر رئیس جمهوری با توافق همه لبنانی ها انتخاب خواهد شد و باید همگی عزم خود را برای دستیابی به راه حل جزم کنیم.

رئیس مجلس لبنان خواستار برگزاری جلسه فردای مجلس به منظور انتخاب رئیس جمهوری آینده این کشور شده است اما منابع نزدیک به جناح اکثریت پارلمان لبنان موسوم به نیروهای 14 مارس و مخالفان دولت فواد سنیوره نخست وزیر این کشور امروز اعلام کردند که نشست فردا منجر به انتخاب رئیس جمهور نخواهد شد زیرا حداقل توافق نیز در این زمینه میان جناح اکثریت و مخالفان دولت سنیوره وجود ندارد.

نمایندگان لبنان در دور نخست انتخاب رئیس جمهور، حد نصاب دوسوم و در دوره های دیگر حد نصاب نصف به علاوه یک را درنظر می گیرند.

اکثریت پارلمان لبنان دارای 68 نماینده از مجموع 127 نماینده پارلمان است و مخالفان دولت سنیوره نیز دارای 58 نماینده هستند که 14 نفر از آنها وابسته به حزب الله هستند.

مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهوری لبنان از 24 سپتامبر تا 24 نوامبر(پایان دوره ریاست جمهوری امیل لحود) ادامه خواهد داشت.

موافقان تشکیل دولت وحدت ملی معتقدند که برای انتخاب رئیس جمهور باید حد نصاب دوسوم را در نظر گرفت، اما جناح اکثریت در پارلمان لبنان بر این باورند که حد نصاب دوسوم برای انتخاب رئیس جمهور تا10 روز پایانی مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهور صحیح است و پس از آن در 10 روز پایانی؛ رئیس جمهور می تواند بر اساس اکثریت مطلق(رای جناح اکثریت یعنی حد نصاب نصف به علاوه یک) انتخاب شود.