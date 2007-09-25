حسینی با اعلام این خبر در خصوص روند تولید این اثر به خبرنگار مهر گفت: "مجموعه "یادداشت‌های باد" در حوزه تاریخ، تمدن و جغرافیا ساخته می شود و به طور کلی منطقه سیستان و بلوچستان را مورد توجه قرار می دهد. مرحله تصویربرداری این اثر از حدود یک هفته پیش آغاز شده و تا بهمن ماه امسال نیز ادامه پیدا می کند. ما اکنون در منطقه زابل هستیم."



وی ادامه داد: "این مستند به مسایل مختلفی از جمله بادهای 120 روزه، وضعیت فعالیت زنان این منطقه، شرایط جغرافیایی، معرفی رودخانه های هیرمند و سرباز و سپس بررسی سواحل چابهار می‌پردازد. پس از این به زاهدان، ایرانشهر، سرباز، کنارک، گواتر و سایر شهرهای این منطقه خواهیم رفت."



در مجموعه مستند "یادداشت های باد" شاپور شهبازی و حسینی نویسنده و محقق، ایمان اصلی زاده فیلمبردار و تدوینگر، حامد موسائیان آهنگساز و طاهر پیشوایی صدابردار هستند. این اثر به سفارش شبکه های تلویزیونی چهار و سحر و میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان ساخته می شود.

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