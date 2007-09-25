نابسامانی ترافیک پایتخت فقط نتیجه ناکارآمدی مدیران شهری است!

به گزارش خبرنگار مهر، اختصاص 100 لیتر بنزین سفر که در نیمه تابستان اعلام شده بود ، آن هم در اولین روز مهرماه به خودروهای شخصی با درنظر گرفتن تأثیر آن بر ترافیک شهری و تشویق شهروندان در استفاده از وسائل نقلیه عمومی اقدامی سؤال برانگیز است که تنها می توان با استدلالی معکوس پاسخی برای آن یافت.

بنزین سفر، بنزین مهرماه و هر نام دیگری که بتوان برای این 100 لیتر بنزین که در شامگاه آخرین روز تابستان به کارتهای سوخت خودروهای شخصی تزریق شد نامید علی رغم تمام حرف و حدیث های طولانی پیرامون آن، بازهم اقدامی غافلگیر کننده برای شهروندان، کارشناسان و حتی مدیران شهری درگیر در حوزه حمل و نقل و ترافیک به حساب می آید.

بسیاری از شهروندان مجبور بودند روزهای تابستان را با صرفه جویی در مصرف بنزین تنها در شهر خود سپری کنند و چه بسا اگر این سهمیه به موقع اختصاص می یافت بهره ای از تعطیلات می بردند. آنها اکنون با پایان یافتن تابستان و اینکه دیگر مجالی برای سفر ندارند از چرایی افزایش 100 لیتری موجودی بنزین کارتهای خود متعجب و غافلگیر شده اند.

آن دسته از شهروندانی نیز که هنوز به استفاده کردن از وسیله نقلیه شخصی عادت داشتند می توانستند با خیال آسوده مهرماه را آغاز کنند و استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی را به فراموشی بسپارند همانطور که در سالیان گذشته و قبل از سهمیه بندی بنزین انجام می دادند.

همه ساله با فراررسیدن مهرماه در حدود 30 درصد به بار ترافیکی شهر تهران افزوده می شود. گره های ترافیک چند برابر می شود، ساعات پیک ترافیک نیز افزایش می یابد و البته شهرهای بزرگ دیگر کشور نیز وضعیتی مشابه تهران را در این ایام تجربه می کنند.

مسئولان و کارشناسان همواره به اتفاق تأکید دارند که کلید حل مشکل دیرین ترافیک در شهرهای بزرگ ترغیب شهروندان به استفاده از وسائل نقلیه عمومی است و در این راه ضمن سرمایه گذاریهای کلان در توسعه خطوط مترو و افزایش ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی می کوشند تا با انواع راهکارهای تبلیغی، شهروندان را به استفاده از وسائل نقلیه عمومی ترغیب کنند.

در سال جاری نیز رایگان بودن استفاده دانشجویان و دانش آموزان از مترو و اتوبوسهای شهری، استفاده از حداکثر ظرفیت اتوبوسرانی و مترو و ساماندهی و افزایش شمار تاکسی های پایتخت از جمله اقداماتی بود که طی آن مدیران شهری می کوشیدند با اتخاذ آنها به بهترین نحو مردم را به سمت استفاده از وسائل نقلیه عمومی و کاهش استفاده از وسیله نقلیه شخصی سوق دهند . حال اقدام دولت در افزایش سهمیه بنزین در آستانه مهرماه توانست نقطه مقابل این اقدامات را هدف بگیرد.

از آنجا که افزایش ترافیک پایتخت در مهرماه حتی 5 درصد بیش از سال گذشته بود، می‌توان آسودگی شهروندان را در استفاده از وسائل نقلیه شخصی به خوبی مشاهده کرد.

معاون حمل و نقل وترافیک شهرداری تهران در گفتگو با مهر ضمن سؤال برانگیز خواندن اختصاص سهمیه 100 لیتری بنزین در آستانه مهرماه می افزاید : افزایش سهمیه بنزین درست در زمانی انجام شده است که شهر هر ساله بیشترین مشکل ترافیکی را دارد و به جای آنکه با استفاده از ابزارهای تشویقی شهروندان را به استفاده از وسائل نقلیه عمومی ترغیب کنیم، مشخص نیست که چرا سهولت استفاده از وسیله نقلیه شخصی را برای آنها مقدور می سازیم.

وی اضافه می کند : اعلام سهمیه در ساعت 9 شب با توجه به حوادث و مشکلات پس از آن و افزایش 100 لیتری سهمیه بندی بنزین با توجه به مسائل طرح شده این سؤال را در ذهن تداعی می کند که انگیزه و توجیه اقدامات این چنینی چیست و مسئولان مربوطه چه هدفی را دنبال می کنند؟

وی تصرح می کند : با این اقدام امکان استفاده از وسیله شخصی را برای دانشجویان، دبیران و اساتید دانشگاه و حتی والدین دانش آموزان بیش از پیش فراهم کرده ایم و عملا استفاده از وسائل حمل و نقل عمومی را به حاشیه رانده ایم.

به گزارش مهر، می‌توان به اخبار و شایعاتی اشاره کرد که به صورت غیر رسمی در برخی سایتهای خبری منتشر شده و از گوشه و کنار به گوش می‌رسد. حرف و حدیثهایی مبنی بر اینکه ظاهراً عده‌ای بدشان نمی‌آید که در روند پیشرفت و آبادانی پایتخت خللی وارد کنند. بدشان نمی‌آید که با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند موجب شوند تا مدیریت شهری ناکارآمد جلوه کند، و در راستای اقداماتشان ظاهرا هدف، مهمتر از صلاح و آسایش و آرامش مردم است. البته مردم دوست ندارند این شایعات را باور کنند، لج بازی در سطح مدیریت ملی تلخ است. اما به راستی آیا رفتار و اقداماتی که متولیان دستگاههای اجرایی در برابر مدیریت شهری انجام می دهند، شایعات را باور پذیر می کند یا خلاف آن را؟!

حقیقت این است که برخی لجبازی‌های کودکانه ، نظیر موضوع نرخ و مدت اعتبار طرح ترافیک که این روزها در بین بعضی نهادها و دستگاهها به صورت خیلی سخیف و نازل مشاهده می‌شود، این شایعات را بیشتر تقویت می‌کند. حال آنکه در این زمینه هم مصوبه دومین شورای سابق شهر تهران و هم هیئت دولت گذشته بر حقانیت شهرداری و مدیریت ترافیک توسط این نهاد شهری تصریح دارد. مگر آنکه قائل باشیم وقتی ترکیب شوراها و دولت عوض می شود، قانون مفسر تازه ای پیدا می کند؟

به هر تقدیر ابهامات موجود در انگیزه ها و اهداف دولت در اختصاص 100 لیتر سهمیه اضافی بنزین در اول مهر ماه با هر اسم و نامی، برای بسیاری از آگاهان و صاحبنظران حوزه حمل و نقل و ترافیک همچنان باقی است و امید می رود پاسخی روشن را از جانب مسئولان امر به دنبال داشته باشد و به سرنوشت بسیاری از مسائل نظیر بحث احداث مونوریل و سهم حمل و نقل عمومی پایتخت از اعتبارات تبصره 13 دچار نشود.