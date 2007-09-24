به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش از افرادی که نقشی مؤثر در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب داشتهاند تقدیر و قدردانی میشود.
این همایش فردا از ساعت 16:30 تا 19 در حسینیه اول مظلوم عالم، واقع در خیابان هدایت، خیابان علایی برگزار میشود.
همایش "تجلیل از خدمتگزاران فرهنگ عفاف و حجاب" فردا از سوی سازمات تبلیغات استان تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش از افرادی که نقشی مؤثر در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب داشتهاند تقدیر و قدردانی میشود.
این همایش فردا از ساعت 16:30 تا 19 در حسینیه اول مظلوم عالم، واقع در خیابان هدایت، خیابان علایی برگزار میشود.
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