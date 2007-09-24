مسجد مناسب ترین مکان برای فعالیت های فرهنگی است

آیت الله زین العابدین قربانی عصر روز دوشنبه در نشست ستاد رسیدگی به امور مساجد استان در رشت افزود: ساماندهی مساجد باید به صورت جدی دنبال شود زیرا مسجد بهترین کانون برای فرهنگ سازی قرآن و دین است.

قربانی در این نشست بر ضرورت بخشیدن به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی مساجد تاکید کرد و افزود: با مزیت سازی های مناسب جوانان را به مساجد ترغیب کنید.

امام جمعه رشت همچنین خاطر نشان کرد: تشکیل کارگاههای آموزشی برای ائمه جمعه و جماعت در عصر کنونی یک نیاز مبرم است.

وی عنوان کرد: ائمه جمعه با ید در زمینه مسائل فقیه اطلاعات وافی وکافی داشته باشند تا پرسش های متنوع شهروندان را پاسخ مناسب دهند.

آیت الله قربانی در ادامه بربهره گیری از شخصیت های با سابقه علمی و دینی در مساجد و بازبودن تمام وقت این کانونها اسلامی در استان خواستار شد.

استان گیلان دو هزار و 300 مسجد دارد.