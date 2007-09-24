سرویس هوایی ایران-ونزوئلا برقرار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ، احمدی‌نژاد رئیس جمهور قانون موافقتنامه سرویس‌های هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا را که مشتمل بر یک مقدمه ،‌ بیست و یک ماده و یک پیوست به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده و اجازه مبادله اسناد آن به دولت داده شده است ، برای اجرا به وزارت راه وترابری ابلاغ کرد .



بر اساس این موافقتنامه هریک از دو دولت به طرف دیگر در مورد سرویس هوایی مورد توافق ، حقوقی مانند پرواز بدون فرود از فراز سرزمین خود ، توقف در سرزمین خود به منظورهای غیرحمل و نقل ، و یا توقف در سرزمین خود به منظور سوار و پیاده کردن مسافر ،‌ بارگیری و تخلیه بار به صورت ترکیبی یا جداگانه د رنقاط مشخص را اعطا می کنند.



شرکت‌هایی هواپیمایی دو کشور که به موجب این موافقتنامه تعیین می شوند ، لوازم و وسایل و خواروبار ضروری هواپیماهای آنها در کشورهای طرفین از حقوق گمرکی معاف خواهند بود و نیز فرصت‌های برابر و عادلانه ای در اختیارشان قرار می‌گیرد تا از سرویس‌های مورد توافق در مسیرهای مشخص بین سرزمین‌های متبوعشان بهره برداری کنند .



طبق موافقتنامه ذکرشده ، هر دولت حق دارد یک یا چند شرکت هواپیمایی را برای انجام سرویس های مورد توافق در مسیرهای مشخص تعیین کند و یا هر شرکت هواپیمایی تعیین شده را حذف نماید یا تغییر دهد . طرف دیگر نیز بدون تاخیر اجازه بهره‌برداری مقتضی را به آن شرکت خواهد داد ؛ البته شرکت مذکور بایستی استانداردهای بین المللی لازم را دارا باشد .



هر دو دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ونزوئلا عضو کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی شیکاگو‌ - 1944 میلادی- هستند .



