سرویس هوایی ایران-ونزوئلا برقرار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ، احمدینژاد رئیس جمهور قانون موافقتنامه سرویسهای هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا را که مشتمل بر یک مقدمه ، بیست و یک ماده و یک پیوست به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده و اجازه مبادله اسناد آن به دولت داده شده است ، برای اجرا به وزارت راه وترابری ابلاغ کرد .
بر اساس این موافقتنامه هریک از دو دولت به طرف دیگر در مورد سرویس هوایی مورد توافق ، حقوقی مانند پرواز بدون فرود از فراز سرزمین خود ، توقف در سرزمین خود به منظورهای غیرحمل و نقل ، و یا توقف در سرزمین خود به منظور سوار و پیاده کردن مسافر ، بارگیری و تخلیه بار به صورت ترکیبی یا جداگانه د رنقاط مشخص را اعطا می کنند.
شرکتهایی هواپیمایی دو کشور که به موجب این موافقتنامه تعیین می شوند ، لوازم و وسایل و خواروبار ضروری هواپیماهای آنها در کشورهای طرفین از حقوق گمرکی معاف خواهند بود و نیز فرصتهای برابر و عادلانه ای در اختیارشان قرار میگیرد تا از سرویسهای مورد توافق در مسیرهای مشخص بین سرزمینهای متبوعشان بهره برداری کنند .
طبق موافقتنامه ذکرشده ، هر دولت حق دارد یک یا چند شرکت هواپیمایی را برای انجام سرویس های مورد توافق در مسیرهای مشخص تعیین کند و یا هر شرکت هواپیمایی تعیین شده را حذف نماید یا تغییر دهد . طرف دیگر نیز بدون تاخیر اجازه بهرهبرداری مقتضی را به آن شرکت خواهد داد ؛ البته شرکت مذکور بایستی استانداردهای بین المللی لازم را دارا باشد .
هر دو دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ونزوئلا عضو کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی شیکاگو - 1944 میلادی- هستند .
دولتهای ایران و ونزوئلا بر اساس موافقتنامهای که قانون آن از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، سرویس های هوایی بین دو کشور را برقرار می کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ، احمدینژاد رئیس جمهور قانون موافقتنامه سرویسهای هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا را که مشتمل بر یک مقدمه ، بیست و یک ماده و یک پیوست به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده و اجازه مبادله اسناد آن به دولت داده شده است ، برای اجرا به وزارت راه وترابری ابلاغ کرد .
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