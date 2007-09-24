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۲ مهر ۱۳۸۶، ۱۸:۰۴

خواهران بسیجی افتخارات فراوانی را برای نظام به ارمغان آورده‌اند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بروجرد گفت: امروز خواهران بسیجی افتخارات فراوانی را برای نظام به ارمغان آورده‌اند و توانسته‌اند در زمینه اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی و جذب بیشتر جوانان به بسیج موفق باشند.

سرهنگ پاسدار احمد محمدی عصر امروز در مراسم افتتاح پایگاه مقاومت بسیج خواهران سمیه بروجرد با بیان اینکه ترویج فرهنگ شهادت موجب شده تا دشمنان به اهداف خود نرسند، اظهار داشت: در هشت سال دفاع مقدس رزمندگان اسلام با تکیه برسلاح ایمان در پاسداری از میهن اسلامی محکم ایستادند تا دشمن نتواند به ارزش های اسلام و انقلاب اسلامی دست درازی کند.

در ادامه این مراسم مسئول بسیج خواهران بروجرد نیز اذعان داشت: هم اکنون بیش از هشت هزار نیروی بسیجی خواهر دراین حوزه سازماندهی شده‌اند که درقالب پایگاههای مختلف و گردان الزهرا(س) فعالیت می‌کنند.

نسرین فائزی مقدم تصریح کرد: این تعداد بسیجی در قالب 42 پایگاه مقاومت فعالیت می کنند

وی اضافه کرد: پایگاه مقاومت بسیج خواهران سمیه بروجرد حدود 100 عضو دارد.

کد مطلب 558085

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