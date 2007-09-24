خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بروجرد گفت: امروز خواهران بسیجی افتخارات فراوانی را برای نظام به ارمغان آورده‌اند و توانسته‌اند در زمینه اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی و جذب بیشتر جوانان به بسیج موفق باشند.