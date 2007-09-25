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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۵۴

داور دربی از اروپا می آید / داوران اسپانیا، آلمان و ایتالیا در فهرست کمیته داوران

داور دربی از اروپا می آید / داوران اسپانیا، آلمان و ایتالیا در فهرست کمیته داوران

دیدار سنتی تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس را یکی از داوران سرشناس اروپایی قضاوت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، رایزنی های کمیته داوران فدراسیون فوتبال برای انتخاب داور دربی شصت و سوم تیم های استقلال و پرسپولیس آغاز شده و چند داورمطرح اروپایی از کشورهای اسپانیا، آلمان و ایتالیا در لیست مورد نظر کمیته داوران قرار گرفته اند .

در این میان یکی از داوران سرشناس حاضر در جام جهانی 2006 آلمان بیش از سایر گزینه ها مورد توجه کمیته داوران قرار گرفته و در صورتی که وی در تاریخ مورد نظر مشکلی برای حضور در تهران نداشته باشد، برای نخستین بار دربی پایتخت را قضاوت خواهد کرد .

دیدارتیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس از هفته نهم رقابت های لیگ برتر روز 21 مهرماه و همزمان با عید سعید فطر برگزار خواهد شد . 

کد مطلب 558088

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