صلح جهانی، بزرگترین دغدغه رهبران ادیان؛ اخبار هفتگی ادیان جهان

سازمان ملل میزبان مراسم روز بین‌المللی صلح

مراسم گرامیداشت روز بین المللی صلح، روز جمعه 21 سپتامبر (30 شهریور ) از ساعت 9 صبح به وقت محلی در دفتر مرکزی سازمان ملل متحد همراه با به صدا در آوردن زنگهای ساختمان ریاست توسط دبیر کل سازمان ملل متحد و پیام آوران صلح برگزار شد.

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از کارکنان دفتر مرکزی سازمان ملل و مردم تمام دنیا خواست ظهر جمعه به وقت محلی یک دقیقه به احترام صلح سکوت کنند.

روز بین المللی صلح نخستین بار در مجمع عمومی سازمان ملل سال 1981 به عنوان روز جهانی آتش بس و مبارزه با خشونت نامگذاری شد. مجمع عمومی از مردم سراسر جهان خواست از روز صلح به عنوان فرصتی برای ترویج راه حل صلح آمیز جنگ و برقراری آتش بس و خصومتها استفاده کنند.

مردم سراسر جهان هر ساله به شیوه های مختلفی روز 21 سپتامبر به صلح ادای احترام می کنند.

دبیر کل سازمان ملل متحد در پیام خود به مناسبت صلح اظهار داشته است که صلح اصلی ترین فعالیت سازمان ملل است که فعالیت های ما برحسب آن تعریف می شود و گفتگوهای ما را انگیزه دار می کند. ما اقدامات جهانی را در راستای حفظ صلح و دیپلماسی پیشگیرانه برای ترویج حقوق بشر و توسعه را تقویت می کنیم.

وی در یک نشست مطبوعاتی گفت: بی تردید این مسائل طی یک شب حل نخواهد شد، راه حل تمام این مسائل نیازمند راهی طولانی و سخت کوشی است. اما من به عنوان دبیر کل متعهد هستم که با جدیت، با تمام کشورهای عضو همکاری کرده تا به راه حل این مسائل دست یابیم.

بان کی مون با همراهی پیام آوران صلح سازمان ملل مراسم سنتی به صدا درآوردن زنگهای ژاپنی را برگزار کرد.

دانش آموزان مدرسه بین المللی سازمان ملل در لباسهای ملی خود با در دست داشتن پرچم سازمان ملل متحد و 192 کشور عضو در این مراسم شرکت کرده و بان کی مون پیام آوران جدید صلح را منصوب کرد.

به دنبال آن، مراسم ویژه تبادل افکار 700 دانش آموز مقطع متوسطه و دبیرستانی از جمله پناهندگان پرو و سودان و پیام آوران صلح با محوریت " صلح: تغییرات جوی" از طریق ویدئو کنفرانس با جوانان سازمان ملل در کنگو، لبنان و سودان برگزار شد.

مراسم گرامیداشت روز بین‌المللی صلح

مؤمنان سراسر جهان جمعه این هفته 21 سپتامبر (30 شهریور) را به مناسبت روز بین‌المللی صلح گرامی داشته، برای خاتمه تمامی جنگها و مبارزه با خشونت دعا کردند.

شورای جهانی کلیساها نیز از تمام کلیساها دعوت کرده بود روز 21 سپتامبر برای صلح دعا کنند. کشیش مار کوئینگ مدیر هماهنگی برنامه صلح پروتستانهای مشایخی گفت: روز بین المللی صلح از مردم سراسر جهان می خواهد درباره احتمال برقراری صلح تعمق کنند.

وی این روز را فرصتی برای نزدیک شدن مؤمنان مسیحی و پیروان تمام ادیان و افراد دارای حسن نیست عنوان کرد .

براساس نامگذاری 30 نوامبر سال 1981 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی یک قطعنامه 21 سپتامبر روز بین المللی صلح نامگذاری شده است.

مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه 36/67 اعلام کرده سومین سه شنبه ماه سپتامبر هر سال به عنوان روز جهانی آتش بس و مبارزه با خشونت نامگذاری شده و ملل و مردم دنیا را دعوت کرده که با خاتمه تمام خشونتها در طول روز به هم احترام بگذارند.

اما پس از برگزاری ستاد سازمان صلح یک روزه توسط جرمی گیلی مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه 55/282 تصمیم گرفت روز بین المللی صلح 21 سپتامبر هر سال برگزار شود.

بسیاری از کشورهای سراسر دنیا مراسم ویژه ای برای گرامیداشت این روز برگزار می کنند و در برخی کشورها نیز ظهر روز 21 سپتامبر زنگهای کلیساها به صدا در آمده و مؤمنان لحظاتی را در سکوت سپری می کنند. اما برگزاری مراسم ویژه برای چنین روزی هنوز در سطح جهانی گسترش نیافته است. هدف از گرامیداشت این روز پیشرفتهای فردی و اجتماعی در راستای گسترش فرهنگ صلح و تعهد به صلح پایدار است.

راهپیمایی صلح رهبران دینی آمریکا

رهبران دینی آمریکا روز جمعه 30 شهریور ماه به مناسبت روز بین‌المللی صلح با شعار "یک خانواده تحت هدایت خداوند" در سراسر ایالات متحده راهپیمایی هایی را برگزار کردند.

کشیش تام کاتس مدیر فدراسیون جهان صلح در منطقه جنوب شرقی اظهار داشت: ما خواستار تحقق صلح هستیم که این امر با به رسمیت شناخت بشریت به عنوان یک خانواده میسر می شود. به منظور تقویت روابط و پیشبرد درک میان مردم فرهنگها و ادیان مختلف نیازمند تلاشهای ژرف و استراتژیک در گفتگو و همکاری های بین ادیان هستیم.

این راهیپمایی ها در سراسر ایالات متحده به نشستهای گفتگوی دینی با حضور رهبران بین ادیان محلی منتهی شد که طی آن استراتژی های ایجاد صلح جهانی پایدار با حضور رهبران ادیان، سیاستمداران و اساتید دانشگاه مورد بحث قرار گرفت.

برگزار کنندگان این راهپیمایی ها اظهار داشتند که این رویداد یکی از بزرگترین تلاشها برای رسیدن به صلح در چند سال اخیر بوده است.

بنیاد جهانی صلح ائتلافی جهانی است که فعالیتهای خود را به برقراری صلح متمرکز کرده است. برنامه های این فدراسیون به واسطه شبکه جهانی سفیران صلح اجرا می شود. فدراسیون صلح جهانی توسط کشیش سان مون مونگ در سال 2005 پایه گذاری شد.

روزه 24 ساعته مؤمنان یهودی

مؤمنان یهودی سراسر دنیا غروب روز جمعه 30 شهریور ماه روزه 24 ساعته یوم کیپور خود را آغاز کرده و مقدس ترین روز سال دینی خود را گرامی داشتند.

یوم کیپور( روز کفاره) از غروب روز جمعه تا غروب شنبه 31 شهریورماه ادامه دارد و طی این مدت روزه‌داران از خوردن پرهیز و اگر نزدیک کنیسه زندگی می کنند حتی از رانندگی کردن نیز امتناع می کنند.

مؤمنان یهودی یوم کیپور را سال نوی معنوی برای یهودیان می دانند. یوم کیپور که ده روز پس از آغاز سال نوی یهودیان شروع می شود مقدس ترین روز یهویدان بوده و در این روز یهودیان روزه دار قرضهای خود را پرداخت کرده و از خداوند متعال طلب بخشش می کنند.

یهودیان در این روز لباسهای سفید برتن کرده و آن را نماد آغاز تازه می دانند. جوامع مختلف یهودیان در سراسر دنیا شیوه های مختلفی برای رعایت آداب یوم کیپور در پیش می گیرند. یهودیان سفاردی ( یهودیان اسپانیا، پرتغال و شمال آفریقا) این روز را روزه سفید می نامند و به واسطه آن بسیاری از آنها در این روز تنها جامه سفید برتن می کنند که این سفیدی نمادی از پاکی از گناه است. یهودیان اشکنازی ( یهودیان اروپایی) خاستگاه یوم کیپور را روز شادی می دانند.

مراسم و عبادات این روز به خطاها و اشتباهات رخ داده در روابط میان انسان و خداوند اختصاص دارد. پیش از یوم کیپور، مؤمنان دین یهود باید خطاهای خود را نسبت به دیگر همنوعان در نظر گرفته ، نزد آنها رفته و طلب بخشش و عفو کنند .

یوم کیپور همچنین نامهای مختلفی دارد که به معنای مختلف به کار می رود. یوم کیپور به معنای کفاره و بخشش گناهان؛ یوم عاشور به معنای ده و اشاره به دهم ماه تیشری؛ یوم اَدیر به معنای جلیل و با عزت بوده چرا که در دعاهای این روز، بیش از ایام دیگر سال به عظمت و جلال خداوند اشاره می شود؛ یوم هَسِلیحا به معنای بخشش و عفو گناهان؛ یوم هقادوش به معنای روز مقدس که این روز بیش از دیگر ایام سال به راز و نیاز و ارتباط بین انسان و خدا اختصاص دارد.

رئیس کنفرانس اسقفهای ایتالیا و انحطاط اخلاقی این کشور

رئیس کنفرانس اسقفهای ایتالیا با اشاره به بحثهای مطرح شده درباره اتانازی و سقط جنین، بر کرامت انسانی تأکید و این کشور را در وضعیت سقوط اخلاقی توصیف کرد.

اسقف اعظم آنجلو باگناسکو این هفته در دیدار با کمیته اجرای کلیسای اپیسکوپا از حق کلیسا برای اظهار نظر صریح در رابطه با موضوعاتی که به کرامت انسانی مربوط می شود دفاع کرد و گفت: رهبران کلیسا وظیفه دارند در جامعه ای که از اصول اولیه فاصله گرفته، راهبردهای اخلاقی ارائه کنند.

این روحانی کاتولیک در پاسخ روشن به بحث اتانازی که اخیرا در ایتالیا پررنگتر از گذشته شده است گفت: کلیسا به پافشاری خود برای حفظ زندگی انسان تا مرگ طبیعی ادامه می‌دهد.

اسقف اعظم بانگناسکو همچنین تصمیم سازمان عفو بین المللی را به منظور حمایت از سقط جنین قانونی محکوم کرد و اظهارات پاپ بندیکت شانزدهم را که در میان هیئت نمایندگان سیاسی در وین ایراد شده بود منعکس کرد و گفت: سقط جنین نمی‌تواند از مصادیق حقوق بشر تلقی شود.

سفر اسقف اعظم کانتربری خاورمیانه

اسقف اعظم کانتربری رهبر انگلیکنهای جهان روز 31 شهریور ماه به خاورمیانه سفر کرد تا با هدف تعمیق روابط دینی و گسترش صلح از کشورهای ارمنستان، سوریه و لبنان دیدار کند.

سفر روان ویلیامز اسقف اعظم کانتربری به ارمنستان به دنبال دعوت جاثلیق کرگین دوم رهبر کلیسای حواری ارامنه صورت می گیرد. اسقف اعظم کانتربری که همواره به معنویت و تاریخ کلیساهای شرقی ابزار علاقه می کند سال 2004 میزبان جاثلیق کرگین دوم در قصر لامبث کانتربری بوده است.

این دیدار بخشی از برنامه رهبر معنوی انگلیکنهای جهان در راستای تقویت گفتگو و روابط با کلیساهای سراسر جهان و کسب اطلاعات درباره شیوه زندگی آنها است. دیدار ویلیامز بر نیایش و آداب نماز مشترک متمرکز خواهد بود . وی از اماکن دینی و ملی ارمنستان دیدار کرده و با مقامات دولتی این کشور آسیایی نیز گفتگو می کند.

روان ویلیامز طی این سفر از محل یادبود قتل عام ارامنه دیدار کرده و درختی در آن محل می کارد که براساس دیدگاه تحلیلگران این امر می تواند درخواست ارمنیان را برای به رسمیت شناختن قتل عام از سوی جامعه بین المللی تقویت کند.

سفر وی به سوریه و لبنان کوتاه تر خواهد بود و تنها به دیدارهای کلیسایی و رهبران ادیان دیگر در منطقه اختصاص دارد . این دیدار نیز به دعوت سهیل دوانی، اسقف انگلیکن بیت المقدس صورت گرفته که ناحیه وی در این سه کشور گسترده شده است. شورای کلیساهای خاورمیانه نیز در هماهنگی این سفر نقش مهمی برعهده داشته است.

ویلیامز در سوریه با رهبران مسیحی و جوامع محلی انگلیکن، مفتی اعظم سوریه و بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار می کند.

برنامه سفر وی به لبنان تاکنون منتشر نشده است.

سفر پاپ به آمریکا

پاپ بندیکت شانزدهم بهار سال آینده برای نخستین بار و به دنبال دعوت دبیر کل سازمان ملل به ایالات متحده سفر و تلاش می کند زخمهای به وجود آمده از رسوایی های اخیر کلیسای کاتولیک را بهبود بخشد.

مقامات واتیکان با اعلام اینکه پاپ بندیکت شانزدهم از شهر نیویورک دیدار کرده و به چند شهر در شهر آمریکا سفر می کند اظهار داشتند که برنامه این سفر هنوز در حال تغییر و تحول است.

هدف اصلی سفر پاپ که انتظار می رود نیمه دوم آوریل یا اوایل ماه می صورت گیرد سخنرانی وی در سازمان ملل متحد به دعوت بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد است.

در میان شهرهای دیگری که پاپ از آنها دیدن می کند از واشنگتن، بوستن، بالتیمور و فیلادلفیا نیز نام برده شده اما به قطعیت آن اشاره ای نشده است. به دنبال انتشار خبر سفر پاپ به آمریکا چندین محدوده سراسقفی از رهبر کاتولیکهای جهان دعوت کردند. براساس پیش بینی ها این سفر پنج یا شش روز به طول می انجامد.

اگرچه توقف پاپ در بوستن از سوی سراسقفی این منطقه تأیید نشده است، اما به دنبال رسوایی های که از سوء استفاده های جنسی کشیشان این منطقه ایجاد و به استعفای کاردینال رنارد لاو در سال 2002 منتهی شد، چنین دیداری می تواند حائز اهمیت تلقی شود. به دنبال رسوایی کشیشان وضعیت کنونی مسیحیت کاتولیک محور این سفر خواهد بود و فرصتی را برای رهبر کاتولیکهای جهان فراهم کرده تا بتواند زخمهای به وجود آمده را التیام بخشد.

محدوده سراسقفی لس آنجلس ماه ژوئیه گذشته توافق کرد 660 میلیون دلار به 500 قربانی این رسوایی ها که برخی از موارد آن به دهه 1940 باز می گشت بپردازد. تاکنون احتمال دیدار میان پاپ و رئیس جمهور آمریکا گزارش نشده است، اما اگر پاپ به واشنگتن برود، براساس سنت، رئیس جمهور از پاپ در بدو ورود استقبال می کند.

بندیکت شانزدهم همچنین در سال 2008 به فرانسه و استرالیا سفر خواهد کرد.

فصل تازه‌ روابط مقر پاپ و پکن

بر اساس اظهارات یک مقام واتیکان، انتصاب اسقف چینی مورد تأیید واتیکان قرار می تواند فصل و حقیقتی تازه در روابط کلیسای کاتولیک و دولت پکن تلقی شود.

جوزف لی شان در مراسم چهارصدمین سال تأسیس کلیسای جامع لقاح مقدس در پکن به عنوان اسقف پکن ، مقامی با نفوذ در کلیسای کاتولیک چین منصوب شد. در این مراسم که توسط پلیس کنترل می شد چند صد کشیش، راهبه، مقامات رسمی و عادی کاتولیک روم و چین با دعوت قبلی شرکت کردند.

کلیسای کاتولیک روم که پس از به قدرت رسیدن حزب کمونیست چین در سال 1949 با محدودیتهای بسیاری روبه رو بوده دوره احیای خود را در 20 سال گذشته به سرعت طی کرده است. اما واتیکان و چین هنوز هم روابط رسمی با یکدیگر ندارند.

انتصاب اسقفها نیز از مسائل مناقشه برانگیزی بود که میان پکن و مقرپاپ شکاف ایجاد کرده بود چرا که دولت کمونیست این کشور از کنترل واتیکان و انتصاب روحانیون کلیسا توسط پاپ ممانعت کرده و واتیکان نیز از واگذاری حق سنتی خود مبنی بر انتصاب رهبران کلیسا سرباز می زد.

اگرچه پس از آن که پاپ بندیکت شانزدهم رهبری کاتولیکها را برعهده گرفت برای برقراری این ارتباط تلاش کرد که در آن میان می توان به نامه پاپ به کاتولیکها با محوریت وحدت کلیساهای زیرزمینی و کلیساهای دولتی اشاره کرد.

اسقف اعظم فرناندو فیلونی یکی از دیپلماتهای ارشد واتیکان انتصاب اسقف لی شان را نشانه مثبت بدون تردید دانست و ابراز امیدواری کرد که این روند ادامه یابد. این توسعه در روابط نخستین صفحه از فصل و حقیقتی تازه در روابط پکن و مقر پاپ است.

اسقف جان فنگ شینگیاو از شرق منطقه لینیی که پیشتر با تأیید واتیکان منصوب شد نیز در مراسم روز جمعه 30 شهریور ماه شرکت کرده بود.

ین در سال 1951 با واتیکان قطع رابطه کرد که علت آن به رسمیت شناختن تایوان از سوی واتیکان اعلام شد. در حقیقت واتیکان تنها کشور اروپایی است که با تایوان رابطه دارد. سال گذشته واتیکان 2 اسقف کاتولیک چینی را به علت آنکه بدون مجوز واتیکان منصوب شده بودند تکفیر کرد.

استقبال رهبر کاتولیکهای جهان از هم‌اندیشی کاتولیکها و ارتدکسها

رهبرکاتولیکهای جهان از دهمین هم‌اندیشی میان کاتولیکها و ارتدکسها طی روزهای 26 تا 28 شهریور در یونان برگزار شد استقبال و پیامی با محوریت وحدت به این هم اندیشی ارسال کرد.

این هم اندیشی که هر دو سال یکباراز سوی موسسه فرانسیسکنی معنویت مستقر در رم و دانشکده الهیات دانشگاه ارسطو در یونان برگزار می‌شود قصد دارد به مطالعه میراث و سنت مشترک کاتولیکها و ارتدکسها بپردازد. هم اندیشی امسال با موضوع سنت جان چریسوستوم پلی میان شرق و غرب با با هزار و ششصدومین سالگرد درگذشت وی همزمان است برگزار می‌شود که به عنوان پدر کلیساهای شرقی و غربی در نظر گرفته می شود.

پاپ بندیکت شانزدهم در پیام خود نسبت به برگزاری این گردهمایی ابراز مسرت کرده و یادآوری کرده است که چگونه همکاریهای بین کلیسایی در عرصه های آکادمیک سهمی مهم برای حفظ انگیزه وحدت میان تمام مسیحیان برعهده دارند. پاپ همچنین به رسمیت شناختن فعالیتهای وحدت بین کلیسایی در شورای دوم واتیکان را مورد اشاره قرار داده و از سنت جان چریسوستوم به عنوان مؤمن و واعظی عادل و دلیر یاد کرده که کلام خداوند را منعکس می‌کرد.

این هم‌اندیشی به بررسی شماری از مشکلات کنونی میان کلیساهای شرق و غرب، زندگی سنت جان چریسوستوم و احتمال وحدت میان کلیسای ارتدکس و کاتولیک می‌پردازد.

رهبران دینی دنیای بدون خشونت را بررسی می کنند

رهبران ادیان بزرگ دنیا طی روزهای 21 تا 23 اکتبر(29 مهر تا اول آبان) در شهر ناپلس، ایتالیا گردهم جمع می شوند تا در همایش بین ادیان با محوریت خشونت، به بحث و گفتگو بپردازند.

پاپ بندیکت شانزندهم، پاتریاک بارتالامه اول، احمد الطیب رئیس دانشگاه الازهر مصر از جمله شرکت کنندگان این همایش هستند . این گردهمایی با عنوان " برای جهان بدون خشونت: ادیان و فرهنگها در گفتگو" برگزار خواهد شد، این مراسم سال 1986 توسط ژان پل دوم پایه گذاری شد . متروپلیتن کیریل از اسمولنسک و کالینگراد، متصدی روابط خارجی کلیسای ارتدکس روسیه، اسقف اعظم کانتربری دکتر روان ویلیامز رهبر انگلیکن های جهان و نمایندگان آئینهای بودیسم و شینتو در این همایش شرکت می کنند.

در بیانیه ای که برگزارکنندگان این همایش صادر کرده، آمده است: در پرتو وضعیت مناقشه آمیز و خشونت در جهان تصدیق مجدد بر راه گفتگو و همکاری میان ادیان و فرهنگها ضروری است.

همایش بین المللی و سالانه مواجهه مردم و ادیان از روز جهانی نیایش برای صلح که در سال 1986 از سوی ژان پل دوم پیشنهاد شده بود الهام گرفته است.

این همایش پیشتر در شهر آسیسی ایتالیا برگزار می ‌شد، اما هر سال گسترش یافت و اکنون در سراسر شهرهای ایتالیا ، پایتختهای اروپایی و همچنین واشنگتن دی سی به عنوان فرصتی برای گفتگو درباره غلبه بر تفاوت دینی برگزار می‌شود.

کنگره "رهبران جهان و ادیان سنتی" برگزار می‌شود

توکایوف دبیرکل این کنگره در دیدار اعضای کمیته این کنگره که در آستانه تشکیل شده بود گفت: سومین کنگره رهبران جهان و ادیان سنتی طی نخستین روزهای سپتامبر 2009 در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار می‌شود، اما تاریخ نهایی و دستور کار آن در روزهای 28 و 29 اکتبر (6 و 7 آبان) امسال اعلام خواهد شد.

براساس اظهارات توکایوف، اعضای کمیته رهبران جهان و ادیان سنتی در جلسه این هفته پیشنهاداتی را بررسی کردند که در رابطه با موضوع این کنگره پیشنهاد شده بود.

در میان موضوعاتی که برای این کنگره پیشنهاد شده می توان به ارزشهای اخلاقی، صلح و امنیت، محیط زیست و هماهنگی، گفتگوی حقیقی و همکاری، و ترویج صلح اشاره کرد. این کنگره هر سه سال یکبار برگزار می شود که اولین آن در سال 2003 و دومین کنگره سال 2006 برگزار شد.

مراسم صدسالگی کلیسای جامع واشنگتن

مراسم ویژه صد سالگی کلیسای جامع واشنگتن طی روزهای 6 و 8 مهرماه برگزار می‌شود.

سالروز تأسیس این کلیسای روز 29 سپتامبر(7 مهرماه) است که درست 100 سال از زمان ساخت آن سپری می شود. مقامات این کلیسای مراسم دینی و فرهنگی ویژه ای برای این کلیسا تدارک دیده اند. کشیش جان رانکل از متصدیان اداره این کلیسا گفت: هدف اصلی از تأسیس این کلیسای در سال 1907 ساخت نیایشگاهی بزرگ و چشمگیری در واشنگتن بود.

کلیسای جامع واشنگتن با 65 میلیون دلار هزینه ساخته شد که این هزینه از کمکهای صدها هزار مسیحی جمع آوری شده بود.

سال گذشته حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی رئیس مؤسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها و رئیس جمهور سابق ایران در این کلیسای درباره "گفتگوی تمدنها و نقشی که ادیان ابراهیمی (اسلامی، مسیحیت و یهودیت) می توانند در فرآیند صلح برعهده گیرند"، سخنرانی کرد.

مراسم سالمرگ بنیانگذار آئین سیک

مؤمنان سیک مراسم چهارصد و شصت و هشتمین سالگرد درگذشت گورو نانک در معبد "دربار صاحب" پاکستان برگزار کردند.

هزاران نفر از مؤمنان سیک از هندوستان و کشورهای اروپایی در مراسم دینی درگذشت گورو نانک شرکت کردند. معبد دربار صاحب 16 کیلومتری نارووال شمال شرق پاکستان واقع شده است. براساس برخی روایتهای سیک بنیانگذار آئین سیک در شهر نارووال دفن شده است.

سالروز درگذشت گورو نانک روز 22 سپتامبر (شبنه 31 شهریور) بود که مراسم آن از پنجشنبه 20 سپتامبر(29 شهریورماه) آغاز شد. گورو نانک در سال ۱۴۶۹ در خانواده ای از طبقه کشاتریاها در یکی از روستاهای لاهور به دنیا آمد. وی با الهام از عرفای مسلمان و هندو آئین سیک را که آمیزه‌ای از هندوئیسم و اسلام است، پایه گذاری کرد و در سال ۱۵۳۹ در گذشت.

نانک خدای یکتای جهان را حق نامید و گفت خدا به هر نامی که خوانده شود فقط او قادر متعال و حق است، سعادت و وصول به نیروانا همان استغراق در ذکر حق است . بنیانگذار آئین سیک مایا یا صورت وهمی جهان را که در دین هندو آمده است ، پذیرفت و گردونه تناسخ و قانون عمل و عکس‌ العمل را تا حدودی مورد پذیرش قرار داد. نانک خوردن گوشت را برای پیروان آئین سیک مباح دانست ، ریاضت و بت پرستی را ممنوع کرد و همچنین نظام طبقاتی و تعدد زوجات را هم حرام شمرد.