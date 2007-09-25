دکتر سید مصطفی محقق داماد، رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش آیا میتوان برای وضعیت محیط زیستی موضعی اخلاق و حتی فلسفی اتخاذ نمود گفت : اجازه دهید در ابتدا به موردی اشاره کنم. بیگمان مهمترین روش برای تحقیق و پژوهش در این خصوص آن است که باید نخست از مطالعه مقوله هستی طبیعت آغاز کرد و منشای وجودی اجزای آن را شناخت و روابط میان آنها را مورد ارزیابی قرار داد و تنها از این راه است که میتوان پایه اندیشهای منطقی نسبت به جهان و زندگی بنیان نهاد و با پی بردن به قوانین تکوینی حاکم بر کل طبیعت، سیاستی مدبرانه برای زندگی در جهان هستی و بهرهمندی عقلائی از مواهب طبیعت تدوین نمود.
وی افزود: جای شک نیست که حقیقت هستی، رازی است که خلایق را توان و یارای گشودن آن نیست لیکن میتوان با بهرهمندی از استنباطات فلاسفه و دانشمندان و عرفا بویژه فلاسفه و دانشمندان اسلامی که به نظر میرسد به گونهای شایسته، با بهرهمندی از آیات قرآن و معارف اسلامی و اصول عقل نظری بهترین نظریهها را در مورد هستی و طبیعت ابراز داشتهاند، گامی به سوی شناخت محیط زیست و طبیعت و علل پیدایش بحران و راه رهایی از آن گامی برداشت.
دکتر محقق داماد با اشاره به این مطلب که بحران زیست محیطی در جهان امروز، در حقیقت یک بحران اخلاقی است گفت : این بحران راه حلّی اخلاقی میطلبد و تلاش برای دستیابی به اصولی اخلاقی که تنظیم کنندة نحوة دخالت بشر در محیط زیست باشد، امر تازهای نیست و مساعی عدیدهای همواره، متوجه این امر بوده است، بخصوص، از زمانی که در دهه 1960 بحران محیط زیست به شکل حادّی بروز نموده است. کنفرانس سازمان ملل متّحد، در خصوص محیط زیست آدمی که در ژوئن سال 1972 بر پا گردیده، زمینههای تحقیق و تنظیم امور در این راستا را بنیاد نهاد.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: امروزه، افراد حقیقی و حقوقی مختلف، در سطح بین المللی، منطقهای و ملی، برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی به فعالیت میپردازند که در بر گیرنده مجامع بین المللی، دولتها، تشکلهای مردمی و مراکز دانشگاهی است. مجامع بین المللی تلاشهای خود را معطوف به صدور اعلامیهها نظیر "اعلامیه زمین" در سال 1992 در ریودوژانیرو، عقد معاهدهها نظیر "معاهده کاهش گازهای گلخانهای کیوتو"، و یا برگزاری گردهماییها برای تصمیمگیری نظیر "نشست سران و رهبران در مقر سازمان ملل متحد در سال 2000" و یا "معاهده حفظ تنوع زیستی در بهار سال 1993" کردهاند.
دکتر محقق داماد در ادامه این گفتگو بر این نکته تاکید نمود که اساساً حصول امنیت اجتماعی فقط بر مبنای پیمانهای سیاسی، خیالی باطل است زیرا، جوهره صلح و وحدت، چکیده یک امر درونی است که با مفاهیم روحانی و معتقدات معنوی، تقویت میشود. اصول انسانی و روحانی، محیط مساعدی را میآفریند که به موجب آن، راههای عملی برای حل مشکل، مکشوفتر و اجرایش آسانتر میشود. البته اگر قرار باشد هشدارهای زیستمحیطی فقط در کنفرانسها ایراد شوند، دستیابی به زندگی پایدار هرگز میسر نخواهد شد. موفقیت در گرو توان و خلاقیت طیف وسیعی از مردم در بسیاری از عرصههای زندگی است. بیانیه هشدار دانشمندان به بشریت ، با فراخوان گردانندگان علم، صنعت و تجارت جهان، جوامع مذهبی و مردم سراسر گیتی، از همه میخواهند تا به وظیفه مبرم متوقف ساختن تباهی زیستمحیطی زمین بپیوندند.
وی در ادامه اظهار داشت : در ادبیات نیمه قرن بیستم به بعد چنین مطرح میشود که مشکلات زیستمحیطی که به دست انسان به وجود آمده است، تماماً نمیتوانند با بکارگیری فناّوری صرف، حل شوند. تغییرات در رفتار انسان مورد نیاز است و اهمیت این موضوع تا حدی است که گفته میشود سمت و سوی علوم زیستمحیطی از علوم محیطی و فیزیکی به سمت علوم رفتاری در حال تغییر و انتقال است. اینکه ما چگونه به محیط زیست ارزش میدهیم، تعیین کننده این است که نقش و عملکرد خود را در زمین چگونه میبینیم و برای به اشتراک گذاردن این منابع با دیگران، چگونه انتخاب میکنیم.
دکتر محقق داماد تصریح کرد: چگونگی ارزشگذاری ما به محیط زیست تعیین کننده زبانی است که برای تشریح تعامل بین خود با محیط زیست و با دیگران در ارتباط با محیط زیست، به کار میبریم. بنابراین، به مجموعه مقررات رفتاری بر پایه اخلاقیات زیستمحیطی، نیاز است و رابطه بین انسان و طبیعت باید مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد که ریشه رفع بحرانهای زیستمحیطی در مذهب و فرهنگ قرار دارد نظر شما چیست، گفت: حل مشکلات زیستمحیطی موجود نمیتواند در رشد فناّوریهای بهتر یا روشهای علمی بهبود یافته، پیدا شود. باید بازگشت به اصول و ریشهها انجام شود. این به معنای تفکر مجدد درباره بدیهیات فرهنگ غرب میباشد. رابطه انسان و محیط زیست باید مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و رابطهای خیرخواهانه و هماهنگ با محیط زیست، پایهریزی شود .
دکتر محقق داماد با اشاره به این نکته که درک و شناخت اخلاقیات برای درک و شناخت بحرانهایی که جامعه امروز را رنج میدهد، ضروری است گفت : اغلب دانشمندان و بسیاری از متخصصان محیط زیست، حفاظت محیط زیست را یک مسئله اخلاقی مهم میدانند. اما همینطور که بنسون بیان میدارد، در مورد علت اصلی تخریب و تباهی محیط زیست، آنجا که به ریشههای آن در رفتار و شیوه نگرش ما به طبیعت باز میگردد، نظرات و نوشتهها بسیار اندک است. اما باید پذیرفت که ریشههای تاریخی بحران محیط زیست، دیدگاههای فلسفی، مذهبی و اخلاقی ما نسبت به آن یعنی ارزشها، بایدها و نبایدها و خوبیها و زشتیها، کمتر بررسی عمیق شده است.
رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم در ادامه اظهار داشت: فرهنگ نقش مهمی در تعیین اخلاقیات زیست محیطی دارد، زیرا فرهنگ، نتیجه تفسیری است که انسانها از خود و از روابط خویش با یکدیگر و از رابطه با طبیعت دارند. فرهنگ، ارزشهای مثبت و منفی را که باید دنبال شوند، تعریف مینماید و ارزشها به طور ذاتی با فرهنگ هر جامعه پیوند خوردهاند. هر فرهنگ دارای نظامی از اعتقادات و باورها است که تعامل ما را با طبیعت راهنمایی میکند. در سطح روانشناسی، رابطه انسان با طبیعت توسط مفاهیمی مانند اینکه طبیعت چیست و اینکه ما خود را در ارتباط با طبیعت چگونه میبینیم، هدایت میشود و در بین مهمترین جلوههای اخلاقی، باورهای اخلاقی ما درباره درستی و نادرستی کارهایمان نسبت به جهان طبیعی، وجود دارد.
وی در ادامه به بحث اخلاقیات زیستمحیطی که شاخهای از فلسفه کاربردی است اشاره کرد و گفت : این شاخه که در دهههای 1960 و1970 میلادی همراه با ظهور جنبشهای زیست محیطی، رشد و توسعه یافته است. اخلاقیات در اصل به رابطه بین افراد و رابطه دوجانبه بین آحاد افراد و جامعه نیز میپردازد. اما بنا بر نظر برخی صاحبنظران، اخلاقیاتی که رابطه دوجانبه بین انسان و زمین، حیوانات و گیاهان را تنظیم میکند، وجود نداشته است. گسترش اخلاقیات به این جزء سوم در محیط زیست انسانی، یک فرصت انقلابی و ضرورتی زیستمحیطی است. وظیفه اخلاقیات زیستمحیطی ایجاد اصولی است که بر روابط انسان با طبیعت حاکم باشد. یعنی: مسئوولیتهای انسان برای ممانعت از آسیب، حفاظت در مقابل آسیب یا پیشبرد فعالانه خیر و مصلحت.
دکتر مصطفی محقق داماد تصریح کرد: اخلاقیات زیست محیطی، مجموعهای از اصول فکری و رفتاری انسانی است که بر خوبی کل نظام انسان-طبیعت، تمرکز دارد. بنابراین، کار اصلی اخلاقیات زیستمحیطی، ایجاد موانع اخلاقی درونی در جامعه و ایجاد محرمات و منعهای داخلی برای کارها و اعمال نسبت به طبیعت است. این موانع و محرمات هنگامی ظهور مییابند که فرد بطور داوطلبانه، خودخواهی خویش را محدود کند و معتقد باشد که سایر موجودات نیز حق زندگی، آزادی، شادی و استفاده از منابع را دارند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا هیچ یک از پندارهای اخلاقی موجود در فرهنگ و مذاهب متداول، کفایت این را دارند که در جهان شلوغ و پیچیده کنونی، رابطه انسان را با طبیعت به تعادل باز گردانند گفت : یک پاسخ قابل قبول به این پرسش که چرا باید یک اخلاقیات زیستمحیطی جدید وجود داشته باشد این است که نیازها و اولویتهایی که از ارزشهای جامعه سرچشمه میگیرند، در طی زمان تغییر میکنند و اینها خود باعث ایجاد احساس جدیدی در انسان نسبت به طبیعت میشوند. از این رو، اخلاق، متحرک و پویا است زیرا اخلاقیات در جستجوی این است که خود را با تاریخ و سابقهای که انسان در طول زمان از خود نشان داده است، سازگار کند.
وی افزود: از طرف دیگر، در زمینه اخلاقیات زیستمحیطی، در ارتباط با نمونهای از آن که بتواند حوادث و فجایع زیستمحیطی را تشریح کند، کمبود وجود دارد. این اخلاقیات جدید باید به ماورای پراگماتیسم رود و درک و احساس جدیدی را از جایگاه مخلوقات در جهان ارائه دهد که در این صورت این امکان به وجود میآید که به یک الگوی زیستمحیطی قابل اعتماد دست یافت. سیمنز نسبتا به نحوی ماهرانه، جنبههای مختلف مربوط به اصول اخلاقی را در بحث از محیط زیست مورد توجه قرار داده است.
دکتر محقق داماد در پاسخ به این پرسش که با اهمیت یافتن نقش دین در حفاظت از محیط زیست، امیدی تازه برای حفاظت موثرتر از محیط زیست بوجود آمده است و موجب تعریف مبتنی بر دین از اخلاقیات زیست محیطی شده است. اخلاقیات زیست محیطی دینی به دو پرسش اساسی اخلاق یعنی چه چیزی بطور ذاتی ارزشمند است؟ و معیار درستی یا اشتباه بودن یک عمل چیست؟ پاسخهایی متفاوت از نظریههای متداول میدهند. همانطور که ذکر گردید، نظریههای متداول در مورد اخلاقیات زیست محیطی، سه کانون ارزش ذاتی را تشخیص دادهاند، یعنی: انسانمحوری، زیستمحوری و زیستبوم محوری. اما وارد شدن دین به مباحث اخلاقیات زیست محیطی، میتواند کانونهای ارزش ذاتی را به چهار سطح گسترش دهد. این سطح چهارم، با اصل توحید در ادیان الهی در ارتباط است و آن را میتوان "خدا محوری" نامید.
وی در ادامه تصریح کرد: این سطح از پرسش در مورد ارزش ذاتی را میتوان به این صورت تعریف نمود که، ارزش ذاتی مختص خداوند باریتعالی است و ارزش سایر مخلوقات در این رابطه قابل تعریف است. به این صورت که تمامی مخلوقات (اعم از زنده و غیر زنده) همگی" "آیات" و نشانههای خداوند هستند و تفکر و تحقیق در مورد آنها، راهی برای رسیدن به شناخت خداوند است. برای مثال، از نظر اسلام و قرآن، موجودات طبیعی، آیات و نشانههای حقتعالی هستند و طبیعت شناسی باید به منزله آیت شناسی تلقی شود و ما را از آیات به صاحب آیات برساند.«آیه» به معنای نشانه است و مشعر بر هر چیزی است که ذات خداوند را تداعی نماید. و در قرآن مجید، حدود چهارصد بار، این کلمه به صورت مفرد و جمع آمده است. از نظر قرآن، هر چیزی در جهان نشانهای از خداوند است.
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