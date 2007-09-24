هشدارهای لازم را درباره انتخابات به علی آبادی داده ام / بهتر است انتخابات به تعویق بیفتد

به گزارش خبرنگارمهر، علی آقامحمدی که در نشست عصر امروز اتحادیه باشگاههای فوتبال سخن می گفت با بیان این مطلب افزود: چهارشنبه هفته گذشته با خبرشدم نحوه ارسال فرم های پیشنهادی کاندیداهای ریاست فدراسیون فوتبال از روال خود خارج شده است، به همین خاطرطی دیداری با علی آبادی نسبت به خطرات این کارهشدار دادم و تاکید کردم که انجام این کاریک انحراف بزرگ در روند انتخابات فدراسیون فوتبال محسوب می شود و آثاری تخریبی فراوانی به دنبال دارد.

وی ادامه داد: علی آبادی درپاسخ به اظهارات من به سلامت انتخابات تاکید کرد و نسبت به اینکه نام نویسی ازکاندیداها به صورت کاملا قانونی انجام خواهد شد ، به من اطمینان خاطر داد .

آقامحمدی خاطرنشان کرد : به علی آبادی متذکرشدم که ظاهرا دبیرکل فدراسیون فوتبال و سرپرست فدراسیون ازهیئت های فوتبال خواسته اند که فرد پیشنهادی خود را معرفی کنند.

وی برای بررسی این مسئله طی تماسی از آقای کیومرث هاشمی خواستند تا دراین باره پاسخگو باشند. آقای هاشمی تاکید کردند: این کارتنها برای نظرسنجی از اعضای مجمع فدراسیون فوتبال صورت گرفته است.

رئیس اتحادیه فوتبال باشگاههای کشورخاطرنشان کرد: آقای علی آبادی از من خواستند کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال شوم اما من این خواسته را قبول نکردم زیرا اعتقاد دارم کسی که قراراست رئیس فدراسیون فوتبال شود باید تمام وقت در اختیاراین فدراسیون باشد چرا که یکی ازمهمترین بخش های ورزش کشور فدراسیون فوتبال است که اداره آن دشواریهای زیادی دارد .

آقامحمدی افزود: علی آبادی در ادامه گفت شخص رئیس جمهورنظر دارد من در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال حضوریابم که درپاسخ وی گفتم درانتخابات شرکت نکنند زیرا سطح خود را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی پایین می آورند که علی آبادی تاکید کرد تلاش می کنم آقای احمدی نژاد را راضی کنم که ازحضور من در انتخابات صرف نظر کند.

آقامحمدی برگزاری انتخابات به سبک و سیاق کنونی را به صلاح ورزش کشورندانست و افزود: آیا درکشورما هیچ کس وجود ندارد که ازعلی آبادی برای اداره فدراسیون فوتبال اصلح ترباشد؟ رئیس جمهور تاکید دارند ازبین جوانها هستند افرادی که می توانند وزیرباشند . یعنی ورزش ما به جائی رسیده که نمی توانیم یک نفر را برای اداره فدراسیون انتخاب کنیم.

آقامحمدی تاکید کرد: باید مصلحت حضورعلی آبادی درانتخابات فدراسیون فوتبال گفته شود و اگرما با این دلایل توجیه شدیم همه پشتیبانی می کنیم.

وی با اشاره به این نکته که رئیس سازمان تربیت بدنی وظیفه دارد که از همه فدراسیونها پشتیبانی کند، افزود: اگربنابراین باشد که علی آبادی برای حمایت بیشتر از فدراسیون فوتبال وارد انتخابات شود، سایر فدراسیونها چه وضعیتی خواهند یافت ؟

آقامحمدی وظیفه ریاست سازمان تربیت بدنی را عمران و سرمایه گذاری در ورزش کشور، سروسامان دادن به فدراسیونها و نظارت بر عملکرد آنها عنوان کرد و افزود: مگرمی شود رئیس سازمان تربیت بدنی، رئیس فدراسیون فوتبال شود این مثل آن است که وزیرمخابرات مدیرعامل شرکت مخابرات شود.

رئیس اتحادیه فوتبال خاطرنشان کرد: اگرنظرریاست جمهوری این بوده که آقای علی آبادی درانتخابات شرکت کند باید به ایشان توضیح بدهند که حضور وی در فدراسیون چه تاثیراتی را به دنبال خواهد داشت. اینجا بحث باید به صورت آشکارمطرح شود و همه باید بدانند چرا این اتفاق افتاده است . همه باید بدانند چرا دیگران ازصلاحیت افتادند تا علی آبادی تنها کاندیدای فدراسیون فوتبال شود.

آقامحمدی اذعان داشت: رئیس فدراسیون فوتبال باید داخل میدان بیاید و درکنار مردم باشد نه اینکه درکاخ سازمان تربیت بدنی بنشیند. سطح فدراسیون فوتبال با سازمان تربیت بدنی متفاوت است.

وی با اشاره به اینکه سازمان تربیت بدنی نماینده حکومت در ورزش است، تاکید کرد: آقای علی آبادی به عنوان رئیس سازمان تربیت بدنی صلاحیت دارند اما نباید عدم حضور ایشان درانتخابات به معنی نداشتن صلاحیت تعبیر شود .

وی تاکید کرد: اگر قراراست علی آبادی رئیس فدراسیون فوتبال شود و شخص دومی درغیاب ایشان فدراسیون را اداره کند همان بهتر که به جای علی آبادی شخص دوم در انتخابات حضوریابد و با دیگر کاندیداها رقابت کند.

وی در ادامه اظهار داشت: با شرایط فعلی بهتراست فدراسیون فوتبال به شکلی که در ماههای گذشته اداره شده ، کار خود را دنبال کند و تایید اساسنامه را عقب بیاندازند تا سازمان تربیت فرد مورد نظر خود را برای ریاست فدراسیون منصوب کند. اما اگر قراراست انتخابات برگزارشود باید عدالت در انتخابات رعایت شود، نه اینکه از قبل رای ها و پیشنهادها را بخوانند. این شیوه انتخابات مخدوش وغیرقابل قبول است.

آقامحمدی خاطرنشان کرد: رای گیری در روز انتخابات باید به صورت مخفیانه باشد و برگزارکنندگان انتخابات نباید از اعضای فدراسیون فوتبال باشند. انتخابات باید با نظارت نهادهای نظارتی کشورانجام شود و با حضور دادستان کل کشور روی روال و سازوکار قانونی خود صورت گیرد.

وی تاکید کرد: اگرسازمان تربیت بدنی قصد تغییر در نحوه انتخابات فدراسیون فوتبال را ندارد بهتر است تا شش ماه انتخابات را به تاخیر بیاندازند تا در این مدت باشگاهها در بحث خصوصی سازی اقدام کنند و سپس انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار شود.