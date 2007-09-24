"خوب بودن سخت است" بوسنی در اسکار

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد اتحادیه فیلمسازان بوسنی و هرزگوین "خوب بودن سخت است" وولتیچ را برای حضور در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان هشتادمین دوره مراسم اسکار انتخاب و معرفی کرد.

این فیلم که جشنواره بین‌المللی فیلم سارایوو امسال با نخستین نمایش جهانی آن افتتاح شد، درباره یک راننده تاکسی اهل سارایوو است که ناخودآگاه و ناخواسته در یکسری شرایط پیچیده گرفتار می‌شود. "خوب بودن سخت است" در جشنواره سارایوو جایزه بهترین بازیگر مرد را برای ساشا پتروویچ به ارمغان آورد.

نخستین فیلم بلند وولتیچ در مقام کارگردان با نام "تابستان در دره طلایی" سال 2004 موفق شده بود جایزه نخست جشنواره فیلم روتردام و سه جایزه از جشنواره فیلم صوفیا را از آن خود کند. این فیلمساز متولد نخستین روز ژانویه 1971 است و 12 جایزه مختلف سینمایی در کارنامه دارد.

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی روز 22 ژانویه (دوم بهمن) اسامی پنج نامزد نهایی بخش اسکار بهترین فیلم غیر‌انگلیسی‌زبان را اعلام می‌کند. هشتادمین مراسم سالانه اسکار روز 24 فوریه (پنجم اسفند) در کداک تیه‌تر لس آنجلس برگزار می‌شود.