دولتمردان آمریکا ظرفیت شنیدن حرف های درست را ندارند / در آمریکا دیکتاتوری حزبی حاکم است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز به وقت نیویورک در گفتگو با "چارلی رز" مجری شبکه 13تلویزیون آمریکا، با اشاره به اینکه آمریکا از مذاکرات در عراق و فرصت خوبی که با پیشنهادات ایران ایجاد شده بود استفاده مناسبی نکرد ، تاکید کرد : شیعیان و اهل تسنن عراق همگی برادران ما هستند و وقتی با مردم و دولت عراق ارتباط خوبی داریم چه ضرورتی دارد در عراق ناامنی ایجاد کنیم.



رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مردم فلسطین خودشان باید درباره سرنوشت شان تصمیم بگیرند، اظهار داشت : ما با همه گروه های فلسطینی رابطه خوبی داریم و آنها را به همکاری با یکدیگر ترغیب می کنیم.



وی با بیان اینکه ما با همه ملت ها از جمله مردم امریکا دوست هستیم ، گفت: این در حالی است که دولتمردان امریکا ظرفیت شنیدن حرف های درست را ندارند.



احمدی نژاد افزود: آمریکا که ادعای آزادی دارد چرا رئیس دانشگاه کلمبیا را به خاطر دعوت از رئیس جمهور ایران برای سخنرانی و گفت و گو تحت فشار قرار داده است ؟



دکتر احمدی نژاد با اشاره به اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و در زمان حکومت تحت حمایت امریکا، کشور در فقر مطلق و زندان هایش پر از زندانی و شکنجه گاه بود، گفت : اکنون ملت ما در تمام حوزه ها حضور دارند و هر روز خبر پیشرفت ایران در حوزه های مختلف در سطح جهان منتشر می شود.



رئیس جمهور با بیان اینکه دولت آمریکا در مساله هسته ای ایران لجبازی و زور گویی می کند، تاکید کرد: امروز سلاح هسته ای در مناسبات انسانی کاربرد و تاثیری ندارد و توصیه می کنیم هیچ کشوری در این بخش سرمایه گذاری نکند.



دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اینکه ملت و دولت ایران در مساله هسته ای مطابق حق قانونی خود عمل می کنند، افزود: ملت ایران به آمریکا، انگلیس ، آلمان، فرانسه و کانادا که برخلاف قوانین بین المللی قرارداد هسته ای خود را به صورت یکطرفه لغو کردند، اعتماد ندارد.



رئیس جمهور با اشاره به اینکه حزب الله یک گروه شناخته شده در لبنان است که در دولت و مجلس این کشور حضور دارد، تاکید کرد: چرا بعضی ها فکر می کنند بهتر از ملت لبنان منافع مردم این کشور را تشخیص می دهند؛ اینکه وزیر خارجه آمریکا از پشت تلویزیون از ایجاد خاورمیانه جدید سخن می گوید این توهین به ملت منطقه است.