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۲ مهر ۱۳۸۶، ۲۰:۲۳

سارکوزی :

فرانسه به کشورهای متقاضی انرژی هسته ای غیر نظامی کمک می کند

رئیس جمهوری فرانسه امروز در تضاد با مواضعش درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران اعلام کرد که پاریس آماده است به تمامی کشورهایی که خواستار مجهز شدن به انرژی هسته ای غیرنظامی هستند، کمک نماید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در نشست سازمان ملل متحد در نیویورک گفت: فرانسه آماده است به تمامی کشورهای خواستار انرژی هسته ای کمک کند.

وی افزود: این بهترین پاسخی است که می توان به کسانی داد که در پی مجهز شدن به سلاح هسته ای هستند.

سارکوزی اخیرا درباره برنامه هسته ای غیر نظامی ایران مدعی شده بود که ما ایران مجهز به سلاح هسته ای را نمی توانیم قبول کنیم.

برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه نیز در سخنانی خصمانه اخیرا علیه ایران موضع گرفت و لفظ جنگ را در رابطه با برنامه هسته ای ایران بکار برد که با واکنش های شدید داخلی و خارجی مواجه شد و در پایان نیز مجبور به عذرخواهی گردید.

کد مطلب 558121

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