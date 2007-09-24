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۲ مهر ۱۳۸۶، ۲۰:۱۵

معاون عمرو موسی:

اتحادیه عرب همچنان درباره موفقیت کنفرانس آتی صلح تردید دارد

اتحادیه عرب همچنان درباره موفقیت کنفرانس آتی صلح تردید دارد

اتحادیه عرب اعلام کرد که این اتحادیه همچنان درباره موفقیت کنفرانس بین المللی درباره صلح خاورمیانه در پاییز آینده به رغم نتایج نشست اخیر کمیته چهارجانبه روند صلح خاورمیانه در نیویورک تردید دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، محمد صبیح معاون دبیرکل اتحادیه عرب در امور فلسطین به خبرنگاران در شهر قاهره گفت: این تردیدها و مواضع محتاطانه پابرجا خواهد بود تا عکس آن ثابت شود بویژه که کمیته چهارجانبه منصفانه و همسان با طرف های فلسطینی و اسرائیلی تعامل نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: کمیته چهارجانبه محاصره را بر فلسطینی ها اعمال کرده و خواهان به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی آنها شده است درحالی که جلوی اسرائیل را در شهرک سازی و ساخت دیوار حائل یا یهودی سازی قدس و محاصره نگرفته است.

صبیح افزود: گام های زیادی همچنان درباره برنامه کاری، جدول زمانی و مبانی و سازوکارهای کنفرانس بین المللی درباره صلح خاورمیانه باقی است که باید تشریح شود.

وی هشدار داد که اگر آمریکا به سیاست عدم تعامل جدی با روند صلح و ادامه سیاست های یک بام و دو هوای خود ادامه دهد، منطقه روزهای دشواری را شاهد خواهد بود.

کد مطلب 558124

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