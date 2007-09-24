همایش ده هزار نفری دماوند تجلی اتحاد ملی و انسجام اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره عصر دوشنبه در همایش تجلیل از دست اندرکاران و افتخار آفرینان همایش ده هزار نفری دماوند در محل هتل بادله ساری افزود: برگزاری همایش کوهنوردی یاوران مهدی موعود باعث تقویت توانمندی ورزشکاران و افزایش منش پهلوانی بوده است.

وی خاطر نشان کرد: اتحاد، همبستگی و مودت در ورزش باعث توسعه ورزش های مختلف خواهد شد.

مدیر کل تربیت بدنی مازندران با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی تصریح کرد: با توسعه بسیج ورزش ورزشکاران دارای افزایش قدرت بدنی و منش پهلوانی خواهند شد.

معاون توسعه ورزش های همگانی در این مراسم نیز در سخنانی عنوان کرد: سال آبنده همایش ده هزار نفری دماوند با شکوه تر برگزار خواهد شد.

احمد سعادتمند حفظ محیط زیست و آبادانی دماوند را از اهداف اصلی برگزاری همایش ده هزار نفری دماوند اعلام و اظهار داشت: در برگزاری این همایش فرهنگی ورزشی بسیاری تلاش کردند که گروه 500 نفری کوهنوردان از گروه های شاخص این همایش بودند.

وی در پایان از برگزاری همایش راهپیمایی 20 هزار نفری با همکاری سازمان آموزش و پرورش مازندران در هفته بسیج خبر داد.

در پایان این مراسم از برترین ها و افتخار آفرینان همایش ده هزار نفری دماوند تجلیل شد.

