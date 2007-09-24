ایران در دفاع از خود از توانایی بالای نظامی و اطلاعاتی برخوردار است/ رویارویی نظامی در منطقه بعید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری پرس تی وی ، سردار سرلشگر یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا در امور نظامی در گفتگوبا این شبکه ماهواره ای در پاسخ به این سوال که آیا منطقه خلیج فارس در آستانه یک رویارویی نظامی قرار دارد گفت : من این مسئله را بعید می دانم. نیروهای فرا منطقه ای آمادگی چنین کاری را ندارند. هم اکنون این نیروها در افغانستان و عراق زمین گیر شده اند. اما به هر حال ما برای هر تحولی آمادگی داریم.



وی تاکید کرد: اگر هر نیرویی قصد حمله به ملت ما را داشته باشد ما کاملا آماده ایم. ما توانایی های بالای اطلاعاتی داریم یعنی هر حرکت نیروهای خارجی را زیر نظر داریم و نیز از یگان های موشکی زمین به زمین و زمین به دریا برخورداریم. همچنین توان لازم برای بسیج مردم را داریم. از پیشرفته ترین سیستم های ماهواره ای و راداری برخورداریم . آنها را زیر نظر داریم و به محض ورود به مرزهای زمینی و آبی ایران به آنها هشدار می دهیم که عذرخواهی و عقب نشینی کنند.



فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد که ایران در رژه هفته دفاع مقدس تنها بخشی از توان خود را به معرض نمایش گذاشته است .

وی در پاسخ به این سوال مجری برنامه که پرسید "معنای به خطر افتادن منافع ملی ایران چیست؟ منافع در داخل ایران یا حتی منافع ایران در خارج، مثل سازمانها و کشورهای دوست؟" گفت : بیشتر منظور من منافع ملی در داخل کشور است مثل منافع اقتصادی ما، اما هر کشوری ممکن است منافع سیاسی هم داشته باشد که این بستگی دارد به اینکه شما چه میزان نفوذ در منطقه و خارج از کشور داشته باشید. طبیعی است که ما هم منافع سیاسی ای در لبنان و عراق داریم وقتی که آمریکایی ها ادعا می کنند منافعی در افغانستان و ... دارند.

مجری برنامه پرسید : چرا از منافع و نفوذ ایران در منطقه تا این اندازه بیم دارند؟

سرلشگر صفوی در پاسخ گفت : این سئوال را باید از آمریکایی ها پرسید آنها نسبت به جنایات صهیونیست ها حرفی نمی زنند اما دائما راجع به حقوق بشر و دموکراسی در ایران صحبت می کنند. آنها یک جنگ روانی و رسانه ای راه انداخته اند. و این در حالی است که ایران دارای بهترین دموکراسی در خاورمیانه است، آمریکایی ها این را خوب می دانند.



وی در پاسخ به این سوال که " آیا آنطور که غربی ها می گویند مقامات کشوری ایران با گفتن سخنان تند غرب را تحریک میکنند؟" پاسخ داد : بیشترین تحریک ها را خود آمریکایی ها می کنند. مسائلی مثل آمدن آنها به منطقه و بهانه کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران نمونه های تحریک از طرف آنهاست، به هر حال ما مرعوب آنها نمی شویم.

سرلشگر صفوی در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص نا آرامی ها در عراق توضیح داد : هم اکنون حدود 10 هزار عراقی سنی توسط آمریکا مسلح شده اند. اما برخی از آنها با بعثی ها و القاعده روابط پنهان دارند. پس عامل اصلی این خشونت ها سیاست های غلط آمریکاست و درک نادرست آنها از پیچیدگی های نژادی و فرهنگی مردم عراق نیز دخیل است.





اولین پیشنهاد مذاکره سه جانبه امنیتی ایران-عراق- آمریکا از سوی تهران مطرح شد

دستیار و مشاور عالی رهبر معظم انقلاب در امور نظامی تاکید کرد : ایران هیچگونه دخالت نظامی در عراق نداشته است و آمریکایی ها هم هیچگونه مدرکی در این مورد نداشته اند. به نظر ما این آمریکایی ها هستند که مثلا با کمک به منافقین و پ ک ک کارهای نادرستی انجام می دهند و ما برخلاف آمریکایی ها مدارک کافی دال بر این همکاری ها داریم. امنیت عراق به نفع هر دو کشور ایران و عراق است.

وی با اشاره به فرافکنی آمریکا در خصوص مشکلات امنیتی عراق تاکید کرد : اولین پیشنهاد برگزاری مذاکرات سه جانبه امنیتی (ایران - عراق- آمریکا) از جانب ایران داده شد ، پس مشخص شد که ایران خواستار امنیت عراق است.

فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خصوص رابطه ارتش و سپاه توضیح داد : ارتش و سپاه هر یک وظایف خاص خود را بر عهده دارند. مثلا برخی از مناطق کشور در اختیار سپاه است ،همچنین بعضی از بخش های نظامی مثل یگان های موشکی در اختیار سپاه است.



وی افزود : ما دو بازوی مسلح جمهوری اسلامی ایران هستیم. ارتش بیشتر یک نیروی کلاسیک و منظم است اما سپاه وظایف و روش های انقلابی دارد و تعلیمات بسیار تخصصی در سپاه وجود دارد. ما بسیار انعطاف پذیریم. سپاه یک نیروی چند منظوره است ما فقط یک نیروی نظامی نیستیم.

سرلشگر صفوی در خصوص فعالیت های غیر نظامی خود نیز توضیح داد : 14 سال است که دردانشگاه درس می دهم و علاوه بر کار نظامی، تاکنون 7 جلد کتاب نوشته ام.

مجری شبکه پرس تی وی پرسید : "اخیرا سپاه پاسداران حملات خود را علیه گروه پژاک افزایش داده است. آیا ایران حملات خود را داخل خاک عراق هم علیه این گروه تروریستی ادامه خواهد داد؟"

سرلشگر صفوی پاسخ داد : پژاک از پ ک ک منشعب شده است. در این گروه برخی اروپایی ها و عرب ها و ترک ها هم هستند. آنها به داخل ایران نفوذ می کنند و به عملیات تروریستی می پردازند. پس این حق ایران است که برای ایمن ساختن مرزهایش حتی آنها را بیرون از مرزهایش دنبال کند. بعضی پایگاههای آنها 10 کیلومتر داخل عراق است. ما به عراق گفته ایم که اینها را مهار کند اما هنوز این طور نشده و آنها در تیررس آتش توپخانه ما هستند.

وی پژاک را گروه بسیار ضعیفی خواند ودر عین حال گفت که مرز ایران و عراق طولانی است و آنها به روستاها و پست های نگهبانی حمله می کنند و حتی مین کار می گذارند، عملیات نظامی انجام می دهند و تروریست هستند. آنها اغلب در گروه های 3 یا 4 نفره حمله می کنند و اصولا تهدید مهمی برای ما به شمار نمی آیند.



فرمانده سابق سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی در پایان این گفتگو در خصوص فعالیت های عمرانی سپاه نیز توضیح داد : بر اساس قانون اساسی و فرمان رهبری، سپاه اقدامات عمرانی بسیار زیادی حدود 1500 طرح ملی از جمله سدسازی، لوله کشی گاز، حفر تونل، جاده سازی ، بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ و طرح های عمرانی دیگر بخصوص در مناطق فقیرتر مرزی انجام داده است.