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۳ مهر ۱۳۸۶، ۹:۳۴

نیکوکاران گیلانی 36 مدرسه در دست ساخت دارند

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان گیلان گفت: نیکوکاران گیلانی 36 مدرسه را برای تامین فضاهای آموزشی مورد نیاز استان در دست ساخت دارند.

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: برای ساخت این مدارس که 340 کلاس درس دارند، 81 میلیارد ریال هزینه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: 50 در صد از این مدارس در سال تحصیلی جاری به بهره برداری می رسند.

محمدی همچنین از سرمایه گذاری 1/8 میلیارد تومانی خیرین مدرسه ساز طی سال جاری در گیلان خبر داد و افزود: امسال خیرین استان با سرمایه‌ گذاری هشت میلیارد و 100 میلیون تومانی خود در امر مدرسه سازی تعهد کردند.

وی یادآور شد: خیرین مدرسه‌ ساز گیلانی تاکنون 106 پروژه را در قالب 655 کلاس درس به اتمام رسانده  و 36 پروژه مدرسه در قالب 340 کلاس درس را در دست اجرا دارند. 

این مسئول عنوان کرد: در گیلان 663 نفر خیر مدرسه ساز وجود دارد که از این تعداد 70 نفر زن هستند.

استان گیلان 450 هزار نفر دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی دارد.

کد مطلب 558149

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