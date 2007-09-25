نیکوکاران گیلانی 36 مدرسه در دست ساخت دارند

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: برای ساخت این مدارس که 340 کلاس درس دارند، 81 میلیارد ریال هزینه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: 50 در صد از این مدارس در سال تحصیلی جاری به بهره برداری می رسند.
محمدی همچنین از سرمایه گذاری 1/8 میلیارد تومانی خیرین مدرسه ساز طی سال جاری در گیلان خبر داد و افزود: امسال خیرین استان با سرمایه گذاری هشت میلیارد و 100 میلیون تومانی خود در امر مدرسه سازی تعهد کردند.
وی یادآور شد: خیرین مدرسه ساز گیلانی تاکنون 106 پروژه را در قالب 655 کلاس درس به اتمام رسانده و 36 پروژه مدرسه در قالب 340 کلاس درس را در دست اجرا دارند.
این مسئول عنوان کرد: در گیلان 663 نفر خیر مدرسه ساز وجود دارد که از این تعداد 70 نفر زن هستند.
استان گیلان 450 هزار نفر دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی دارد.
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